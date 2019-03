Britpop y beats a la italiana

Esta noche Hardpop programa uno de sus eventos de más tradición. Hoy es noche de Britpop.

Con una selección de los mejores y más representativos temas del subgénero de rock alternativo que surgió en la década de los noventas en el Reino Unidos y que continúa vigente en todo el mundo, el bar ubicado en Río Grande Mall asegura una velada memorable.

Sonarán en el lugar éxitos de bandas como Pulp, The Fratellis, Suede, Oasis, The Charlatans, Happy Mondays, Jet, Interpol, Stone Roses, The Smiths, Blur, Iggy Pop y The Clash, entre muchas otras.

Al siguiente día, Hardpop recibirá al dj italiano Davide Squillance, quien luego de muchos años en la escena electrónica publicó su álbum debut titulado ‘Once Upon A Time In Napoli’, producido por Crosstown Rebel, sello del prestigiado Damian Lazarus.

Enfocado en sus sets y producciones, el napolitano no sólo es dj, sino que también ha destacado como promotor cultural, emprendedor y creativo, responsable de iniciativas interesantes en las que confluyen varias disciplinas.





EVENTOS EN HARDPOP

Río Grande Mall

Paseo Triunfo de la República 4450





Britpop

22 de marzo a las 9:00 p.m.

Entrada: 30 pesos, hombres; mujeres entran gratis





Davide Squillance

23 de marzo a las 9:00 p.m.

Entrada: 250 pesos