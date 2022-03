Botones de muestra

Conoce a…

Lorena Licón

Directora de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales en Delicias

Lorena Patricia Licón Trillo, es Ingeniera Agrónoma en Suelos, egresada de la facultad que hoy dirige. Se convirtió en la primera mujer directora desde 2016, sin embargo, a su ingreso a la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1983, era una de las únicas cuatro mujeres que estudiaban la carrera, en un grupo de más de 30 hombres.

En un campo que inicialmente estaba tradicionalmente dirigido a hombres, la maestra Lorena ha incursionado con trabajo de investigación tanto en el ámbito privado, público y a través de la educación.

“No siempre les gusta que una mujer les diga que hacer, pero tenemos capacidad de hacer muchas cosas a la vez. No me he encontrado con problemas, al contrario, siento que ha sido un buen recibimiento” afirma la maestra Licón.

A su paso por la Dirección de la facultad ubicada en Delicias, Chihuahua, Licón Trillo destaca la presencia de alumnas de la etnia rarámuri que culminan exitosamente sus estudios e incluso, han tenido oportunidad de aplicar sus conocimientos en sus lugares de origen.

“Vemos que la presencia de las mujeres ha aumentado en ámbitos donde no se pensaría encontrarlas, por ejemplo en el campo”.

Alejandra Navarro

Encargada de Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico UACH

Alejandra Navarro Benítez, es Licenciada en Sistemas de Computación Administrativa y desde hace cinco años, encabeza uno de los espacios más activos e innovadores de la Universidad.

Como desarrolladora, escaló peldaños hasta convertirse en líder de proyecto y hoy dirigir el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico; destaca que como mujer ha sido complicado por la parte de la maternidad, ya que no se puede dejar de lado la familia, sin embargo, la capacidad de liderazgo innata de las mujeres, le ha permitido cumplir con las responsabilidades, equilibrando siempre los tiempos.

Su fuerte es la capacidad de crear en su centro de trabajo, un ambiente que garantice siempre el desarrollo profesional de las personas a su cargo y explica que siempre busca que aprendan cosas nuevas más allá incluso de las áreas en las que trabajan actualmente.

Sin embargo, reconoce que la situación de la mujer en el tema laboral, es difícil “He tenido compañeras que han sufrido rechazo sólo por ser mujeres, con posibilidades de superación distintas a las de los hombres… Nos ven más débiles, pero no lo somos”.

“Siempre hay que intentar lo que uno quiere y es una lucha más difícil. Hay que luchar siempre por lo que valemos, por lo que merecemos como mujeres”.

Brenda Mayela Bonilla Mireles

Encargada de Seguridad del turno matutino del campus II

El próximo 1 de abril, Brenda cumplirá tres años como parte del personal de seguridad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue la primera mujer en coordinar a los guardias de los tres campus.

Su conocimiento de seguridad le ha per mitido abrirse camino en un tema que se consideraba exclusivo del género masculino y afirma que la presencia femenina, es sumamente importante, pues hace sentir más seguras a las alumnas que confían su seguridad a una mujer.

“No he tenido mucho problema, pero sí ha habido molestia de los compañeros que son hombres a quienes no les parece que una mujer esté a cargo, incluso con mi desempeño he escalado más pronto que muchos hombres que tienen más tiempo aquí” recuerda.

Brenda Mayela, busca ser el ejemplo para que más mujeres se sumen en áreas de seguridad y que demuestren siempre con trabajo que sí se puede y que tanto hombres como mujeres, pueden desempeñarse prácticamente en lo mismo, sin ningún problema.

Samantha García

A sus 25 años de edad y como egresada de la cuarta generación de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Medicina de la UACH, la chihuahuense Samantha Yolotzin García Cárdenas, trabaja en la investigación denominada “Tratamiento de células para combatir covid y cáncer”, en la Escuela de Medicina de la University of Leeds en Reino Unido.

Su paso por el Laboratorio de Citometría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la inspiró a iniciar su proyecto “Implementación de venenos de animales para el tratamiento del cáncer”.

Esmeralda Pallares

Estudiante de Ingeniería en Minas y Metalurgia deportista olímpica de las Fuerzas Básicas UACH

Aspirante a ingeniera, deportista de alto rendimiento y una convencida de que ninguna carrera o deporte tiene género, Esmeralda Pallares Fierro nos deja claro que las mujeres, no tienen reto difícil a la hora de hacer lo que les gusta.

Si bien asegura que actualmente se ha incluido más al género femenino en la minería, aún es un campo laboral difícil, principalmente por que los hombres no ven bien que sea una mujer quien tenga autoridad.

“El problema es social. Por fuera los comentarios son como ‘se te va a hacer cuerpo de niño’ o ‘estás más ancha’ y nadie tiene por qué juzgarte, ni opinar. Es un deporte que implica mucha fuerza física y es mejor visto para un hombre, pero deben entender que podemos hacer lo que nos propongamos y no dejarnos influenciar por comentarios negativos” afirma Esmeralda.