Botas y botines, calzado predilecto para crear looks llenos de estilo

Al estilo 'cowboy'

-Las botas y botines se han posicionado como el calzado predilecto para crear looks llenos de estilo, sofisticados, cómodos y con mucha actitud. No importa si es primavera u otoño, este par puede usarse desde con shorts y mini faldas hasta con jeans e incluso trajes formales, ¡en esta combinación no hay límites!

Desde el 2017 la firma mexicana Bala Di Gala ha convertido sus diseños de zapatos en un "must" vanguardista para la mujer actual, y ahora reafirma la tendencia "western" con tres icónicos modelos confeccionados con materiales y pieles de la más alta calidad, además de sus detalles y decorados hechos a mano.

Te invitamos a conocer todas sus propuestas y a continuar apoyando el diseño nacional.

Fika Ess ential

El estilo romántico y femenino se coordina con la fuerza vaquera y crea una pieza ideal para ocasiones más formales. Sus bordados totalmente hechos a mano con incrustaciones de cristal destacarán tus pasos en donde sea.

FFika 1000 Studs

Un modelo hecho totalmente en piel con tachuelas "handdetailed" que refleja el ADN de la firma y que es ideal para brillar tanto en la oficina como con las luces de una fiesta.

Tyro

Esta opción combina el estilo del oeste con un toque urbano, compuesto de piel, gamuza y tachuelas, la mezcla de materiales perfecta para crear un atuendo de festival.