Aprender de forma divertida

Con la finalidad de que los niños exploren y exploten su creatividad se realizarán los Campamentos de Verano en El Paso Museum of Archeology, El Paso Museum of Art y EL Paso Museum of History.

El próximo martes 4 de Junio inician los campamentos en el Museo de Arqueología, mientras que el Museo de Arte y el Museo de Historia los inician hasta el martes 18 del mismo mes. Cada museo ofertará actividades en las que los niños puedan divertirse, aprender y que sean apropiadas para sus edades.

“Queremos animar a nuestros jóvenes a acceder y usar nuestros museos, y nuestros campamentos de verano son formas divertidas para explorar la arqueología, la historia o el arte", dijo Tracey Jerome, Directora del Departamento de Museos y Asuntos Culturales





El Museo de Arte

Impartirá talleres en la mañana y en la noche que permitan a los niños desarrollar su creatividad a través de la elaboración de sus propios comics y súper héroes; crear arte por medio de la naturaleza y la técnica de grabado, ytambién talleres sobre escultura de cerámica.





El Museo de Arqueología

Los campistas que asistan a los talleres que impartirá este museo, aprenderán sobre distintos artefactos que usan los arqueólogos y harán una excavación simulada en la que se pretende conozcan el procedimiento de la arqueología como ciencia.





El Museo de Historia

Los niños que asistan el campamento en el Museo de Historia, tendrán la visita de Jesús Alvarado artista conocido como ‘Cimi’ quien impartirá dos actividades de murales; también , los niños podráncrear sus propios museos; explorar la historia de la moda y aprender sobre cine.





Evento

Campamentos de Verano





Museos de El Paso, Texas

Museo de Arqueología – 4 de Junio

Museo de Historia – 18 de Junio

Museo de Arte – 18 de Junio





Costo

Los precios de los campamentos varían según la ubicación y la actividad.