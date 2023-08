Antojo bien servido

Habrá quienes ya formen parte de la fiel clientela de Xolo’s Tacos Co., pero si no los conoces todavía, aquí te los presentamos.

Las mentes que originaron el concepto son Alejandra Jarquín y Abner Guerrero, quienes se iniciaron en cocinas de restaurantes de El Paso para luego pasar por la escuela de gastronomía y ampliar sus conocimientos.

A tres años de haber arrancado operaciones bajo el nombre de Xolo’s, los socios ahora ocupan un local de la plaza Esquina 1198, justo en el cruce de Valentín Fuentes y Simona Barba, donde en horario vespertino reciben a clientes que se han convertido en amigos, así como a nuevas visitas.

“Abrimos en pandemia, en agosto de 2020. Estábamos trabajando en un restaurante en El Paso y nos quitaron horas, así que empezamos en el patio de la casa, los domingos, luego viernes, sábados y domingos, hasta que tuvimos la posibilidad de renunciar para atender de lleno el negocio”, recuerda Alejandra Jarquín.

Como la buena respuesta los dejaba sin capacidad para poder ofrecer mayor atención, decidieron mudarse a la actual ubicación, donde tuvieron la oportunidad de ampliar el menú.

“Empezamos con tres tacos, el de carne asada, el impostor, que era de carne de res en adobo y el de colita de pavo. Luego sacamos el de birria y comenzamos con la estrategia de meter un taco diferente cada una o dos semanas, y así incluimos nuevos tacos al menú, como el de camarón y el de pulpo”.

Los tacos en Xolo’s se sirven de a uno, pero eso sí, muy bien servidos. Otro distintivo es que trabajan de la mano de proveedores locales, para tener a la mano ingredientes frescos y originales, como la zanahoria baby que surte Urban Farm o las tortillas de maíz azul de Azquil El Molino.

“Te damos un taco bien hecho, no aventado y con tortilla que se rompe. Siento que aquí nos vamos por el detalle y que el producto sea fresco, que tenga buen sabor. No nos gusta bajar la calidad de nuestros alimentos y ofrecemos proteínas que no hay en otras taquerías”, añade la socia.

Para que te des una idea de lo que puedes encontrar, como entradas está el guacamole cargado con chicharrón de res y queso, los tuétanos asados con costilla carrillera, y los esquites, es decir, mezcla de granos de maíz criollo sazonados con mantequilla y chile piquín.

En su sección ‘Tacos Old School’ encontrarás el Berraco, de birria de res con costra de queso, el Threesome Tripas (obviamente de tripitas), el Camarones Puercos, que contiene camarón empanizado con frijoles y queso Cotija, entre otras exquisiteces.

En los ‘Tacos con Placazo’ está el tradicional Se Va Hacer, de picaña y sirloin, el de chicharrón de pulpo, y El Cura, de pastor de puerco asado.

Xolo’s Tacos Co.

Valentín Fuentes 1198, local 16

Plaza Esquina 1198

Abierto de martes a jueves de 4:00 a 9:00 p.m. De viernes a domingo de 2:00 a 9:00 p.m. Lunes cerrado