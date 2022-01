Adrenalina y vanguardia en Universal Orlando Resort

| The Bourne Stuntacular es una vanguardista propuesta que mezcla cine y realidad. | Jurassic World llega a Islands of Adventure con esta atracción y montaña rusa que te hará gritar al máximo. | The Bourne Stuntacular es una vanguardista propuesta que mezcla cine y realidad. | Universal Orlando Resort espera a quienes estén dispuestos a vivir fascinantes aventuras.

Orlando — Muchos han oído hablar sobre Universal Orlando Resort, pero quizá no todos sepan que está conformado por tres parques: Universal Studios Florida, Universal's Islands of Adventure y Universal's Volcano Bay. En todos hay un sinfín de aventuras por descubrir. Hace unos días tuvimos la oportunidad de vivir fascinantes aventuras y nos encontramos con que en Universal Studios y en Islands of Adventure las propuestas de divertimento han sido renovadas y tienen toques de adrenalina, velocidad y emociones que te harán pasar grandes momentos en compañía de familiares o amigos. Dos de las grandes atracciones del momento, imperdibles para todos los visitantes, son el VelociCoaster y The Bourne Stuntacular, la primera inspirada en Jurassic World y la segunda en Jason Bourne. Por sí mismas, son un excelente motivo para tomar las maletas y emprender el viaje. Jurassic World VelociCoaster, cuya construcción tardó 18 meses, trae de vuelta la franquicia jurásica a Universal's Islands of Adventure, donde ya de por sí los dinosaurios eran consentidos. Pero ahora se trata de un viaje sin frenos que te impulsará a 120 kilómetros por hora con una vuelta de 360 grados sobre la laguna del parque y otra caída de 80 grados, la más empinada en cualquier parque de Florida, de acuerdo con Gabriela Lander, directora de diseño de instalaciones de Universal Creative. "Queremos meter a los visitantes en la zona donde viven los velociraptors, los pasajeros verán de cerca a estos protagonistas, pero donde también el paisaje es importante, recreamos la isla y el ambiente con una montaña rusa de alta velocidad para que no nos alcancen los velociraptors", compartió la directiva. Para beneplácito de los fans, los directores de las películas estuvieron involucrados en la creación y quedaron fascinados. Algo similar ocurrió con la otra gran estrella de Universal Orlando Resort, el nuevo show inspirado en la saga Jason Bourne. The Bourne Stuntacular, en Universal Studios Florida, es un experimento escénico de apenas 20 minutos que mezcla la técnica teatral con una pantalla única en su tipo (5 mil paneles conformados por 19 millones de pixeles), en donde una decena de actores se fusiona con imágenes que el espectador confunde sin saber qué es virtual y qué es realidad. Acrobacias, tiroteos, persecuciones, un helicóptero sobrevolando Dubái, los tejados de Tánger o una escena de acción en motocicleta en Virginia, en cámara lenta, nunca antes vista en un espectáculo en vivo. "Queríamos hacer un show en el que pudiéramos viajar, recorrer muchos lugares en el mundo y al mismo tiempo tener escenas de acción. "Bourne tiene todo eso. Y era algo que se prestaba para que toda la familia pudiera disfrutarlo, porque el objetivo es confundirlos, que nadie sepa qué es realidad y qué es virtual, mientras están inmersos en el mundo de Bourne", dijo Deborah Buynak, vicepresidenta de entretenimiento de Universal Parks & Resorts. The Bourne Stuntacular, que se gestó durante tres años y medio, tiene, además de la asesoría de Frank Marshall, productor de las películas protagonizadas por Matt Damon, una sorpresa mayúscula para los fans, con el personaje de Julia Stiles. "He trabajado aquí desde hace 29 años, y es increíble cómo llega una persona con una idea tan loca y llega otra y dice 'sí se puede', que ella puede resolver tal cosa... y luego alguien más se suma y luego otra y así siempre. Es toda esta gente la que logra todo esto", subrayó Buynak. Por supuesto, ambos parques de Universal, además de su propuesta acuática con Volcano Bay, tienen mucha más adrenalina para los visitantes, pero nadie se debe ir sin vivir el miedo en el VelociCoaster o sorprenderse en The Bourne Stuntacular. TABLA Experiencia completa Si estás por visitar este destino, completa tu experiencia hospedándote en uno de los hoteles del grupo, que incluyen beneficios como transporte gratuito o acceso una hora antes de la apertura general. Aquí algunas opciones: *Endless Summer Resort: Surfside y Dockside Inn and Suites. Este conjunto de dos hoteles es práctico, económico e ideal para descansar cuando no quieras ir a los parques. *Hard Rock Hotel. Está a cinco minutos a pie de los acceso a Islands of Adventure y Universal Studios. Bajo el agua de su piscina seguirás escuchando rock gracias a su innovador sistema de audio. *Loews Portofino Bay Hotel. Si quieres lujo, este es el lugar. Ofrece el pase express a las atracciones de los parques.