ABBA para la gran celebración

La agrupación sueca ABBA marcó un antes y un después en la historia de la música pop, y sus canciones se siguen gozando en casi cada rincón del mundo.

Ahora, imagina la grandiosa música de este grupo respaldada por una orquesta sinfónica.

Si te consideras un fanático de ABBA, no imagines más y lánzate este 24 de agosto a las 8:00 de la noche a The Plaza Theatre donde la Orquesta Sinfónica de El Paso presentará un espectáculo con las canciones favoritas de esta banda.

La orquesta hará equipo con el grupo Jeans’n Classics y las vocalistas Katalin Kiss,

Andrea Koziol, Stephanie Martin y Lis Soderberg.

El grupo y la orquesta tienen preparado un repertorio que te tendrá al borde de la alegría, de la nostalgia y fuera de tu asiento.





Estas son las canciones que escucharás:





Primera parte

‘Mamma Mia’

‘Knowing Me Knowing You’

‘I Do, I Do, I Do’

‘Does Your Mother Know’

‘Chiquitita’

‘Waterloo’

‘SOS’

‘Fernando’

‘Super Trouper’





Segunda parte

‘Voulez Vous’

‘Summer Night City’

‘Lay All Your Love On Me’

‘I Have A Dream’

‘Money Money Money’

‘The Winner Takes It All’

‘Take A Chance On Me’

‘Gimme Gimme Gimme’

Encore:

‘Dancing Queen’





Acerca de ABBA

-El grupo se formó en Estocolmo, Suecia en 1972, pero alcanzaron la fama mundial con su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974.

-Sus integrantes son Benny Andersson, Anni-Frid ‘Frida’ Lyngstad, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog.

-El nombre es un acrónimo formado por las primeras letras de los nombres de los integrantes: Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid.

-Su sonido se caracteriza por melodías pegadizas, letras simples, las incomparables armonías de las voces de Anni y Agnetha, y el efecto ‘wall of sound’ creado por su productor Phil Spector.

- Björn y Agnetha contrajeron matrimonio antes de la formación del grupo, y Benny y Frida se casaron en 1978.

-Justo en la cima de su popularidad, los dos matrimonios se disolvieron, hecho que influyó en su música.

-Son reconocidos como el primer grupo europeo en alcanzar la fama en países de habla inglesa fuera de su continente.

-En 1982 ofrecieron su última presentación como ABBA.

-Sus canciones son la base del musical ‘Mamma Mia!’ que debutó en Londres en 1999.

-En 2008 el musical fue llevado al cine con Meryl Streep en el papel protagónico.









EPSO Presents The Music of Abba

(Orquesta Sinfónica de El Paso presenta: La música de ABBA)

24 de agosto

8:00 p.m.

The Plaza Theatre

Ubicado en 125 Pioneer Plaza

Boletos: Desde 30 hasta 75 dólares más impuestos

Disponibles en taquilla de The Plaza Theatre

Teléfono para informes: (915) 231-1100