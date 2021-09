A sus 100 años sigue marcando la moda

Celebra Iris Apfel cien años de Glamour

Jovial, simpática, divertida y rebosante de collares y anillos, además de sus llamativos lentes, Iris Apfel, decoradora y socialité nacida en Nueva York, sigue siendo una de las mujeres que más marca la moda actualmente. a sus 100 años. y lo hace con más ímpetu que sus jóvenes compañeras blogueras.

Porque esta inquieta niña, hija de la Gran Depresión de finales de 1920, en sus propias palabras, siempre se distinguió por su originalidad.

Ella relata en sus memorias, tituladas "Accidental Icon", cómo compró su primer accesorio a los 11 años, y cómo aprendió a vestirse con poco presupuesto, pero con mucha imaginación, logrando un estilo barroco, donde "más es más", copiado y admirado a lo largo de una centuria.

En su juventud, Iris trabajó en la revista de moda Women's Wear Daily y como asistente de moda del famoso ilustrador Robert Goodman. Junto con su marido, Carl, fallecido en el 2015, se dedicaron al interiorismo, viajando por todo el mundo para encontrar el mobiliario y las alfombras más exóticas, llegando a decorar la mismísima Casa Blanca, trabajando para nueve presidentes estadounidenses, de Truman a Bill Clinton.

"Me da mucha risa que de repente me he convertido en una estrella geriátrica. Siempre me he vestido así y ahora resulta que todas las revistas y las redes sociales están hablando de mí", comentaba hace poco a la revista Vogue.

Y es que su estilo es barroco, abigarrado, lleno de mezclas, influencias, grandes firmas con piezas encontradas en mercadillos, Iris ha sido objeto de varias exposiciones, como una en el MET en 2005 titulada Rara Avis y ha aparecido en campañas para firmas como MAC, así como una colaboración con la firma platera mexicana Tane en 2016.

Para Iris, lo importante "no es la fiesta, sino vestirse para ella", como siempre ha afirmado esta curiosa dama de pelo blanco y gran personalidad, quien sostiene que hay que tener sentido del humor para no vestirse de manera aburrida y destacar entre la multitud.

"Me gusta la ropa atemporal, lo simple, pero que puedas combinar con muchas cosas para hacerlo parecer cada vez diferente y único", añade esta diva del fashion que aún hoy sigue comprando brazaletes y collares africanos en bazares para su colección que ocupa todo su apartamento de Park Avenue en Nueva York.

"Vivir es la mejor inspiración y ésta te llega de la gente, los libros, visitar museos, caminar por la calle, ver cine o teatro, escuchar una canción. Lo que me queda claro es que tienes que moverte", dice sobre su envidiable energía que la hace estar en redes sociales con 1.6 millones de seguidores en Instagram.

Es así que, para ella, lo más importante es el amor intenso que se tenga por la vida.

A días de cumplir cien años, Iris Apfel está más activa que nunca, demostrando que para ser un ícono de la moda no hay edad.