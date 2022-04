A festejar a los niños

Hace menos de medio año que Los Chicharrines se reencontraron con el público juarense y ya anuncian su regreso como parte de la gira ‘Festejando a los Niños 2022’.

La cita con los payasos más queridos de la frontera es el sábado 23 de abril, en funciones a las 3 y 6 de la tarde.

De nueva cuenta será el Auditorio Benito Juárez el recinto que dará cabida al entretenido espectáculo que tienen preparado Chicharrín y Chicharín, comediantes nacidos en esta ciudad.

Como es costumbre, el par de funciones estarán abarrotadas de fanáticos de Los Chicharrines, por lo que se aconseja comprar los boletos a la brevedad.

Y es que la premonición no es gratuita; en noviembre pasado, los payasitos agotaron las localidades del auditorio, pues tras tres años de no visitar Juárez, sus fans no dudaron en ir a verlos.

César y Gabriel se han ganado el cariño del público no solo de la frontera, sino de todo México. Hijos de Juan José Ramírez, mejor conocido como el payaso Chirrín, Los Chicharrines han hecho de la comedia blanca su vida, sumando seguidores de generación en generación.

Activos desde principios de la década de los años ochenta, los hermanos adquirieron fama a través de los programas de televisión que tuvieron en dos empresas televisoras de la localidad.

Por aquellos días un público cautivo veía sin falta ‘El circo de Los Chicharrines’, además de disfrutar del show de los payasos en fiestas y reuniones.

Posteriormente Los Chicharrines se mudaron a Monterrey, donde continuaron su programa dentro de la barra infantil de Televisa, además de ser parte del elenco de importantes circos.

Como es común en su show, en las funciones que darán en su ciudad natal habrá chistes, música, magia y sketches, además de los simpáticos personajes que han creado.

Los Chicharrines

23 de abril

Funciones a las 3:00 y 6:00 p.m.

Auditorio Benito Juárez

Entrada: 690, 460 y 290 pesos

Boletos a la venta en Don Boletón