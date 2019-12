Detective durante el día y mariachi por la noche

Los Ángeles – A la hora de trabajar como detective del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Chris Reza viste el uniforme asignado y se desempeña en sus labores como pez en el agua, publicó el rotativo LA Times.

Asimismo, cuando se trata de amenizar un evento, se convierte en todo un charro mexicano y la tarima es su territorio.

Cuando la gente lo reconoce y se da cuenta de la polaridad de sus pasiones, no hacen más que preguntarle cómo le hace.

El oriundo del Este de Los Ángeles sonríe y comparte que “combinar estas dos es fácil”.

Reza, de 44 años de edad, desarrolló una pasión por cantar música de mariachi a una edad muy temprana, después de todo ambos padres son inmigrantes mexicanos y su mamá era cantante de joven.

“A mi mamá le gustaba la música, y en cualquier fiesta privada, en la escuela o evento que tenía en la comunidad, ella se prestaba a amenizar”, asegura.

“Ella me contaba el significado de la letra de las canciones, vivía las emociones y poco a poco me contagió de esa pasión hasta que entré a la preparatoria y me dieron ganas de cantar en público con un mariachi en vivo”, sostiene.

La pasión por cantar era tal, que el joven tomó clases de canto. Durante ese tiempo, al ver a su hermano mayor como policía, lo hizo pensar en la profesión pero sin dejar las clases de canto.

“Puedo decir que me puse el traje de charro antes de ponerme el uniforme de la policía”, dice sonriendo.

“Mis padres se preocuparon un poco, pero ellos siempre nos han apoyado así que fue fácil llevar mis dos pasiones al mismo tiempo… De hecho, al principio el cantar después del trabajo me relajaba mucho, era pasar de algo serio donde siempre te arriesgas, a hacer algo divertido y divertir a otros”, señala.

Como detective y cantante, Reza ha ido más allá al formar con un amigo la organización Violins Not Violence, que toma fondos de las actuaciones para proporcionar instrumentos a los jóvenes en riesgo de caer en las pandillas.

Cuando se es detective y mariachi, todo puede suceder en un día, agrega Reza.

“Puedes tener un día muy fuerte, muy estresante, muy serio y con riesgo, y en unas horas puedes estar cantando como si nada hubiera pasado. Me gusta el hecho de poder ayudar a la comunidad por un lado, y al mismo tiempo el entretenerla con mi voz”, sostiene.

Hasta ahora, la organización ha donado más de 100 instrumentos musicales a diferentes organizaciones y escuelas.

“El mensaje para todos los jóvenes es que siempre hay oportunidad de cambiar tu vida, hay recursos, gente que te va a ayudar si te sientes solo. También puedes usar el amor por la música o un instrumento para seguir adelante”, dice Reza.

El detective ha cantado en eventos y lugares importantes, como el Hollywood Bowl, El Grito en el Ayuntamiento de Los Ángeles e internacionalmente en el Teatro Degollado en Guadalajara, México. También ha actuado en eventos con Beatriz Adriana, Antonio Aguilar Jr y el Mariachi Vargas.

Reza tuvo la oportunidad de combinar sus pasiones y actuar para varios eventos del LAPD, y ahora también va a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, en Los Ángeles, este 12 de diciembre.

“Me siento feliz y honrado de poderle cantar a la virgen… de familia católica, descendencia mexicana y hombre de fe, especialmente en mi profesión, he puesto mi vida en Dios, y la virgen significa mucho para mí”, reconoce.

Reza formará parte de un elenco de varios artistas como William Garza, la Banda Ahuis, Jacky Ibarra y Mariachi Los Toros, que le cantarán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.