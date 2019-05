Ya es más cara la gasolina en San Diego que en Tijuana

Tijuana – Luego del constante incremento del precio del combustible en California, el costo de la gasolina ya es mayor en San Diego en comparación con la que se vende en Tijuana, publicó el rotativo El Sol de Tijuana.

El valor promedio de la gasolina en San Diego es de 4 dólares por galón, lo que al tipo de cambio actual se traduce en un valor de 20 pesos por litro.

En Tijuana, el costo de la gasolina varía de acuerdo a la estación; sin embargo, el precio promedio ronda los 19 pesos por litro, casi un peso menos que en el otro lado de la frontera.

Después de más de un año de la constante fuga de consumidores de combustible a California, empresarios gasolineros de la ciudad esperan que aumenten sus ventas a residentes del vecino estado.

“Me imagino que sí, ojalá, mas aún no creo (que) estemos a un precio tan competitivo si se ve como ha ido aumentando el precio en California”, expresó Alejandro Borja Robles, dirigente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina (APEGT).

El presidente de la APEGT señaló que los estímulos fiscales del gobierno mexicano están enfocados en mantener el precio bajo, pues se basan en el referente internacional del precio de la gasolina.

No obstante, aclaró que el estímulo no se ha traspasado al consumidor, pues los precios del distribuidor de combustible se mantienen igual y no han presentado mayor variación en lo que va del año.