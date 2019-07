Temen casos de rubéola sarampión o varicela en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo – Médicos de la Secretaría de Salud, en coordinación con Salud Fronteriza, implementaron un operativo de vigilancia en el puente internacional #1 con el objetivo de detectar en los ciudadanos que son deportados, principalmente enfermedades como sarampión, rubiola o varicela, publicó el rotativo Primera Hora.

Oscar Gerardo González Arrambide, jefe en la Jurisdicción Sanitaria #5, dijo que en el cruce internacional está un operativo a través de la Coepris de Sanidad Internacional.

Hay un médico por parte de la Secretaría de Salud, además de elementos del programa de Salud Fronteriza, que intervienen con la finalidad de buscar en los deportados enfermedades febriles, ya sea rubiola, sarampión o varicela.

“Hasta la fecha no hemos encontrado nada todavía, todos los que han llegado traen dolores de cabeza, musculares, gastroenteritis, infecciones de vías urinarias, deshidrataciones leves pero nada que nos comprometa epidemiológicamente”, dijo.

Comentó que de Estados Unidos la única problemática o de vigilancia epidemiológica severa (que pudieran estar muy al pendiente) es el sarampión porque está muy cerca, pero de ahí en fuera son las mismas enfermedades que hay aquí.

“Lo que más nos urge de estar al pendiente es detectar las enfermedades febriles exantemáticas que son las de mayor importancia epidemiológica”, agregó.

Señaló que los repatriados no se están quedando en los albergues y no todos los ciudadanos deportados reciben una consulta específica, aunque se checa a todos y el que no tiene nada simplemente pasa.

“Vemos las consultas de aquellos que sí sospechamos de algo y que se hace una revisión completa”, dijo.

Finalmente señaló que de los migrantes provenientes de Sudamérica les preocupan enfermedades como la fiebre amarilla o el paludismo porque el trasmisor de esta enfermedad es el mismo mosquito que tenemos aquí, pero si vienen de Estados Unidos son sarampión, rubéola y varicela.