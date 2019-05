Sorpresiva bienvenida

Miami – David Jacobs, de Georgia, estaba de vacaciones con su familia en el sur de Miami. La familia visitaba la zona para una boda y decidió quedarse en una casa rentada por Airbnb.

Según informa Local 10, la familia se percató de la presencia de un reptil porque el perro no dejaba de ladrar, con su mirada fija puesta en el jardín.

Cuando miraron, vieron algo extraño flotando en la piscina. Por supuesto, aparte del miedo inicial que pudieron sentir, decidieron tomar una foto. ¡Era la imagen perfecta!

Desde luego, el animal no podía haber elegido mejor lugar para dar la bienvenida a sus invitados. Estaba tumbado sobre un flotador en forma de, cómo no, caimán. Ahí, tomando el sol tranquilamente en la piscina encontraron al cocodrilo, dio a conocer el Diario NY.

En una entrevista con medios locales, Jacobs explicó que fue un impacto ver al cocodrilo. Su hija de 14 años se quedó muy sorprendida. Son originarios de Georgia, donde también habitan estos reptiles, pero solo están en áreas que no están tan pobladas, como un pantano donde no vive nadie. “Pero en Florida, están en cualquier lugar. Supongo que no es tan inusual, pero fue inusual para nosotros”, concluyó.

La familia llamó al propietario del Airbnb en el que se alojaban, quien se comunicó con alguien del manejo de la vida silvestre. Finalmente, pudieron sacar el reptil de la piscina.