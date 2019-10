Sismo de 3.5 grados sacude el suroeste de San Francisco

San Francisco – Un sismo de magnitud 3,5 sacudió partes del Área de la Bahía el sábado por la mañana cuando golpeó a unas 9 millas al suroeste de San Francisco, según las autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto ocurrió a las 8:41 a.m. No se han reportado heridos ni daños, publicó La Opinión.

Los californianos sintieron el temblor en Broadmoor, Daly City, Colma y South San Francisco, según NBC Bay Area. El sismo fue lo suficientemente grande como para que las personas sintieran un “temblor moderado”, dijo el meteorólogo de NBC Bay Area Rob Mayeda.

El Departamento de Bomberos de San Francisco tuiteó alrededor de las 10 a.m. que sus “estaciones no están afectadas y en están en servicio”, y hasta el momento no había recibido ninguna llamada o informe de daños graves y dijo que el sismo “es un buen recordatorio de que vivimos en país de terremotos y que estar preparados es clave”.