Se quedan en Tijuana 4 mil migrantes

Tijuana – El viernes pasado se anunció el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos, con el propósito de frenar la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

En el convenio que firmaron ambas partes, se establecen varios puntos, entre los que se encuentra el frenar el flujo migratorio de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, por territorio nacional, divulgó El Sol de Tijuana.

Sin embargo, Tijuana estará involucrada directamente en el acuerdo entre los dos países, ya que los migrantes centroamericanos que soliciten asilo político en la Unión Americana, esperarán su respuesta en México, en tanto se resuelve su situación.

Lo anterior ha prendido las alertas en los organismos de la sociedad civil y del ayuntamiento de Tijuana, que desconocen el alcance de la nueva medida adoptada en Washington y la Ciudad de México, pero que repercute directamente a esta frontera.

Han llegado más de 4 mil personas

Desde el pasado 29 de enero, primer día en que el Instituto Nacional de Migración, recibió al primer migrante centroamericano en Tijuana, han llegado a la entidad, cerca de 4 mil personas que llevan su proceso de asilo político en la Unión Americana, según expuso el director de Atención al Migrante de Tijuana, César Palencia Chávez.

El regreso de migrantes de origen centroamericano, ha desencadenado en una saturación de los albergues de la ciudad, que reportan casi al 100% de sus espacios ocupados.

De acuerdo a la Dirección de Atención al Migrante, tan solo estos primeros cinco meses, entre todos albergues que hay en Tijuana, permanece un aproximado de mil 300 extranjeros que están a la expectativa de ser llamados por la autoridad norteamericana. No obstante, desconocen la fecha y el plazo que deben aguardar en Tijuana, que puede ser de meses o incluso años.

“Estamos preocupados porque sabemos la dinámicas de la ciudad, porque no hay espacios, no hay recursos y no entendemos cómo van a realizar estas acciones. Creemos que para dar a conocer estas medidas que ya es un acuerdo y es un hecho, se debió trabajar en una figura jurídica de cómo vamos a atenderlo, un protocolo y segundo, tener lo necesario, en recursos materiales para empezar a hacerlo”, manifestó.

A más de una semana del anuncio por parte de los Gobiernos de Estados Unidos y México, el ayuntamiento de Tijuana sigue sin ser notificado sobre el alcance que tendrá el arribo de más ciudadanos centroamericanos a la región. Sin embargo, desde ahora la autoridad municipal asegura que no invertirá un solo peso en la instalación de un albergue para los migrantes.

“El municipio no tiene pensado hacer algo al respecto, lo del albergue por la Caravana Migrante, fue algo extraordinario, con cientos de miles de familias y por la falta de estrategia federal, no quedó de otra que atender el llamado urgente de ayuda humanitaria. No hemos tenido ningún llamado a colaborar, ni ningún oficio para ser parte de una mesa de trabajo o negociación”, expresó César Palencia.

En breves declaraciones, el titular de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Rodulfo Figueroa Pacheco, señaló que por el momento sigue estable el flujo de migrantes centroamericanos a la región, sin que se haya presentado un incremento considerable en el arribo de los solicitantes de asilo político.

Aclaró que la estrategia será coordinada y dirigida desde el centro del país, por lo que no puede informar sobre dónde van a ser hospedados, ni cuánto tiempo estarán en la frontera.

En marzo pasado, apenas dos meses después de que iniciara el retorno de migrantes centroamericanos, el INM tenía contabilizadas a sólo 300 personas en la ciudad, de las cuales, en su mayoría se mantenía bajo sus propios recursos.