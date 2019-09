Roban joyas por $350 mil de departamentos en la Torre Trump

Nueva York – El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está investigando el presunto robo de más de 350 mil dólares en joyas de dos apartamentos en la Torre Trump.

Los investigadores no han reportado si un solo ladrón puede ser responsable de los atracos, los cuales fueron reportados a principios de este mes, informó The New York Post.

Según la información obtenida por el diario neoyorquino, los agentes indagan a posibles empleados de la torre, la cual es actualmente una de las más vigiladas en la ciudad, incluso por el Servicio Secreto, luego de que el presidente Donald Trump fuera electo en 2016.

“No es alguien entrando al edificio o deambulando por los pasillos, probando las puertas hasta que encuentran una que está abierta”, dijo una fuente.

Los hechos destacan porque este domingo arribó a la ciudad, para atender la Asamblea General de las Naciones Unidas y se hospeda en su edificio ubicado en la Quinta Avenida.

Una víctima, una mujer de 67 años que vive en el piso 42, dijo a la Policía que le fueron robados cinco accesorios con incrustaciones de gemas, los cuales estaban en su armario. Ese robo está estimado en 236 mil dólares.

El otro robo involucra un brazalete de diamantes Graff de 117 mil dólares propiedad de la comerciante de arte de tercera generación Isabelle Bscher, quien dijo que fue robado de su inmueble del piso 59.