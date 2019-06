Residentes legales en Riverside pueden portar un arma oculta

Riverside – Tras la decisión de un juez federal, los migrantes que sean residentes legales deberían encontrar más fácil el solicitar un permiso para llevar un arma de fuego oculta en el condado de Riverside, publicó el rotativo Excélsior California.

Los registros judiciales en una demanda civil presentada por un residente del condado y varios colectivos de derechos de armas de fuego contra el ex sheriff Stan Sniff y el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside muestran que el 22 de mayo el juez federal, Dean Pregerson, emitió un mandato judicial permanente que resuelve el caso. El condado no se opuso a la orden judicial, de acuerdo con registros oficiales.

En esa decisión, el juez prohibió al Departamento, ahora liderado por el sheriff Chad Bianco, que no promulgue ninguna póliza que prohíba a los residentes legales, incluidos aquellos que no sean ciudadanos, buscar un permiso de portación oculta o un CCW (carrying a concealed weapon).

Arie van Nieuwenhuyzen, un residente legal nacido en los Países Bajos, alegó que sus derechos fueron violados en 2017 cuando el Departamento del Sheriff le informó que no podía solicitar un permiso porque no era ciudadano estadounidense.

Él demandó a Sniff ante un tribunal federal el pasado octubre y se unieron a esa acción varios grupos de derechos de armas: Calguns Foundation, Second Amendment Foundation, Firearms Policy Coalition, Firearms Policy Foundation y Madison Society Foundation.

Sniff, en aquel entonces, dijo que la demanda tenía motivaciones políticas para ayudar a que ganara Bianco, su oponente en la contienda para el puesto de sheriff. Bianco venció a Sniff en noviembre, asumiendo el cargo en enero.

Durante su mandato, Sniff fue criticado por las largas esperas para obtener permisos de armas ocultas. El exsheriff atribuyó las demoras a la falta de fondos para procesar solicitudes y al aumento en demanda de permisos después del ataque terrorista de San Bernardino en 2015.

Bianco, exteniente del Sheriff, durante la campaña electoral dijo que cualquier persona que quiera portar un arma oculta, y que no tuviese restricciones legales o de salud mental, podría hacerlo.

En una declaración enviada por correo electrónico al diario The Press-Enterprise, Bianco escribió: “Como lo prometí, he dirigido nuestros reglamentos (de armas ocultas) para reflejar la ley actual y ofrecer a los solicitantes calificados la oportunidad de obtener un permiso de manera expeditiva y no política”.

Así, un portavoz del Sheriff dijo que el Departamento ha creado un proceso de solicitud en el que las personas que desean obtener un permiso para llevar un arma oculta pueden enviar su información y pagar en línea.

Desde que asumió el cargo, Bianco también ha autorizado cuatro nuevas instalaciones de capacitación para las personas que quieran obtener permisos para armas ocultas puedan tomar cursos de seguridad obligatorios y de seguimiento.

En total, hay nueve instalaciones de capacitación “para agilizar aún más el proceso de solicitudes y reducir el retraso anterior”, dijo el teniente Chris Durham.