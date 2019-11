Rescatan dos cuerpos de un auto bajo el agua

Chicago – Dos cuerpos fueron sacados del agua en el puerto DuSable, después de que se encontrara un automóvil posiblemente vinculado a dos hombres desaparecidos. Ellos salieron de un club nocturno de River North durante el fin de semana, el auto fue descubierto el martes por la mañana, según la Policía de Chicago.

Los cuerpos fueron recuperados poco después de las 9 am, unas seis horas después de que la policía descubriera el automóvil en Lake Shore Drive y Randolph Street.

Los familiares y amigos de Joseph Ramos y Antonio Lemon lloraron mientras se recuperaban los cuerpos. Una jovencita golpeó el suelo afuera del Chicago Yacht Club.

"Él no regresará, papá", gritó una jovencita. "Mi hermano se fue".

El automóvil fue descubierto alrededor de las 3:15 am del martes después de que los detectives del Área Norte que investigaban el caso de las personas desaparecidas, rastrearon un teléfono celular en la cuadra 100 N. Lake Shore Drive. Las imágenes de la cámara policial mostraron un vehículo entrando al lago Michigan, dijo la policía.

Se cree que el automóvil está relacionado con la desaparición de Ramos, de 22 años, y Lemon, de 21, después de salir de un club nocturno en el vecindario de River North. Fueron vistos por última vez saliendo de un club el domingo en la cuadra 200 W. Ontario Street, según los informes de personas desaparecidas de la policía de Chicago.

"No quiero que sean ellos, pero queremos saber dónde están", dijo Tanya Martínez, la prima de Ramos, más temprano en la mañana. "Estamos muy mal, con un nudo en la garganta que nos está asfixiando".

Martínez describió a Ramos como un fanático acérrimo de los Bears que veía todos los partidos con su padre. Ella dijo que la familia se preocupó cuando no lo vieron el domingo. "Él no es alguien que desaparece en absoluto", dijo. “Joey es muy cariñoso, muy orientado a la familia, un tipo muy responsable. Esto simplemente no tiene ningún sentido ".

La familia ha estado buscando a Ramos sin parar desde que desapareció, dijo. "Trato de tener fe y ser positiva".

Elizabeth Bautista, tía y madrina de Ramos, dijo a los periodistas que se sentía "algo aturdida" después de enterarse de que podía estar en el agua. "No sé si tener esperanza o estar triste. Quiero saber dónde está mi ahijado. No quiero escuchar que está en el agua ... No sé qué sentir en este momento, yo no puedo explicarlo ”, dijo ella.

Según los informes, la policía dijo que el automóvil en el que se encontraban en el momento en que desaparecieron era un Dodge azul oscuro de 2008 con una matrícula de Illinois AQ54397.

Ramos fue visto por última vez en un jersey con capucha azul claro de la Patagonia y fue descrito como un hombre hispano de 5’7”, 175 libras de peso y con un tatuaje en el muslo izquierdo que decía "Eddie". Lemon, de 6’ 4”, y unas 170- libra de peso es afroamericano, fue visto por última vez en un suéter rojo con un chaleco negro, dijo la policía.

Jayne Bautista, otra de las tías de Ramos, dijo que Ramos trabaja en la industria de servicios.

"No voy a decir tiempo pasado en este momento. ... lo siento ", dijo, y agregó que es cariñoso, divertido e inteligente.