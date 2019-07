Réplica de 5.4 grados de magnitud despierta a los califonianos

Los Ángeles – Un terremoto de magnitud 5.4 fue reportado el viernes temprano cerca de Ridgecrest, California, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El temblor fue uno de los más fuertes de los cientos de réplicas que se produjeron tras el terremoto con epicentro en el sur de California, publicó el LA Times.

El último terremoto, a las 4:07 a.m. y a cinco millas de Ridgecrest, se sintió en sitios tan distantes como en Los Ángeles, Long Beach, Laguna Hills, San Bernardino, Fresno y Las Vegas, de acuerdo con los informes destacados en el sitio web del USGS, Did You Feel It?

Fue lo suficientemente fuerte como para despertar a algunas personas en Los Ángeles.

El terremoto, a una profundidad de 4.3 millas, ocurrió a 33 millas de California City, 63 millas de Tehachapi, y 64 millas de Barstow.

La réplica siguió a un poderoso terremoto en la misma área el jueves por la mañana que sacudió a las comunidades desde Las Vegas hasta Long Beach y puso fin a un período de tranquilidad sísmica en la historia del estado.

El temblor de magnitud 6.4 del Día de la Independencia tuvo su epicentro a unas 125 millas al noreste de Los Ángeles, en el área remota del Valle de Searles, cerca de donde se encuentran los condados de Inyo, San Bernardino y Kern. Se sintió tan lejos como Ensenada y Mexicali en México, Las Vegas, Phoenix, Reno y Chico, California.

Las autoridades dijeron en ese momento que no había informes inmediatos de muertes, lesiones graves o daños importantes a la infraestructura, aunque los equipos de respuesta a emergencias todavía estaban inspeccionando las áreas alrededor de Ridgecrest.

La sacudida hizo que los científicos del terremoto advirtieran al público que se debían esperar réplicas. Hasta el jueves, los científicos pronostican un 80 por ciento de probabilidad de una réplica de magnitud 5.0 o mayor, y un 20 por ciento de probabilidad de una réplica de magnitud 6.0 o mayor.

Antes del jueves, habían pasado casi cinco años desde que el estado experimentó un terremoto de magnitud 6.0 o mayor. Los expertos habían dicho que el período de calma seguramente terminaría, y que cuando lo hiciera probablemente traería una cauda de destrucción.

Un promedio de cinco terremotos con magnitudes entre 5.0 y 6.0 ocurren por año en California y Nevada, según una muestra reciente de datos de tres años.

Porciones de este artículo fueron generadas automáticamente por Quakebot, una aplicación informática que monitorea los últimos terremotos detectados por el USGS.