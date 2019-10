Rechaza corte cambiar sede de juicio de hombre afroamericano

Nueva Orleáns – La Corte Suprema de Luisiana se negó a trasladar el juicio de un hombre afroamericano, pese a los pedidos del hombre de reubicar el proceso porque el tribunal tiene enfrente una estatua en honor a la Confederación del sur, que favorecía la esclavitud de los afroamericanos.

El juicio a Ronnie Anderson no será reubicado, determinó el tribunal por seis votos a favor y ninguno en contra, con una abstención, dijo el abogado del acusado, Niles Haymer.

Anderson está acusado de posesión ilegal de un arma robada. Anderson insiste en que su juicio debe ser cambiado de lugar porque la estatua es "un símbolo de la intolerancia racial, de la opresión y la intimidación".

Otros tribunales también han denegado la solicitud.

Según el periódico The Advocate, el juez que rechazó el pedido de Anderson en noviembre aseveró que la estatua "no es más que un bloque de granito" y que la bandera estadounidense es el único símbolo dentro de la sala judicial. La fiscalía aseguró que hará todo lo posible para que la raza no sea un factor en el juicio.