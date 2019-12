Puma mata a perro y vaga por las calles de Simi Valley

Los Ángeles – Este viernes la población de Simi Valley, California, debe andarse con cuidado pues por sus calles vaga un puma, según fue reportado por las autoridades del control de animales. El puma fue visto la mañana de este jueves, cuando atacó a Poomba y a Sammy, mascotas de dos vecinos de la zona. Lamentablemente, Poomba, un schnauzer miniatura, murió en el ataque, publicó La Opinión.

Brian D., hermano de la dueña de Poomba, comentó que ella escuchó ladrar a su perro y lo dejó salir por la puerta, como cada mañana, sin saber que afuera se encontraba el puma vagabundo. Pero cuando ella salió, vio al animal que se abalanzaba sobre su mascota. La mujer saltó sobre el puma, y “le pegó y trató de abrirle el hocico, pero no pudo evitar que matara a su perrito”, se reportó.

Otro vecino de la zona sí pudo salvar a Sammy, su mascota que también fue atacada por el puma.

Actualmente, los biólogos del parque nacional de las Montañas de Santa Mónica estudian cómo sobreviven muchos pumas que viven en el área, y que han sufrido el crecimiento urbano, con la construcción de casas y carreteras en su hábitat.

Si una persona se encuentra un puma, las autoridades recomiendan no acercarse, no gritar ni usar sonidos agudos. De ser posible, mantener la calma, mover los brazos y abrirse el abrigo para parecer más grande. Tirar alguna roca u objeto a un punto cercano para asustarlo, pero no lanzarlo contra el animal pues puede resultar contraproducente.