Washington – El presidente Donald Trump prometió que habrá un acuerdo bipartidista sobre jóvenes migrantes si el Tribunal Supremo de Estados Unidos valida la oposición de su Gobierno al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a miles de "dreamers".

"DACA irá ante el Tribunal Supremo", dijo esta mañana Trump en su cuenta Twitter.

"Si el Tribunal Supremo hace lo que todos dicen que debe (hacer) con base en la ley, se llegará a un acuerdo bipartidista para beneficio de todos".

El programa, decretado por el expresidente Barack Obama, evitó las deportaciones de unas 800 mil personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños, pero la Administración de Trump objetó la aplicación de esa medida considerando que excedía las atribuciones del Poder Ejecutivo.

"Es un documento que incluso el presidente Obama pensaba que no tenía derecho a firmar, ¡pero lo firmó de todos modos!", expuso.

"El Tribunal Supremo considera ahora si la rescisión de DACA por parte de Trump fue legal. Debe considerarse la ilegalidad de DACA misma", citó Trump en un tuit a Christopher Hajec, un experto del Instituto para Ley de Inmigración.

En 2017, la Administración Trump anunció que iba a suspender los beneficios de DACA, alegando que el programa se creó sin una autoridad legal apropiada, y de inmediato la Universidad de California, una docena de Estados y los beneficiarios de DACA iniciaron querellas legales.

El Tribunal Supremo de Justicia escuchará argumentos sobre el asunto el 12 de noviembre, pero lo que estará en disputa no será la legalidad del programa DACA, sino la manera en que la Administración de Trump decidió terminarlo.

En junio pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde el Partido Demócrata tiene mayoría, aprobó una nueva versión del programa DACA que incluye el otorgamiento de visas de residencia temporarias para los jóvenes traídos a Estados Unidos cuando eran niños, y abre una vía para que se conviertan en ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, el Senado, controlado por los republicanos, aún no ha valorado esa legislación y tampoco se prevé que lo haga próximamente.

Todos los demócratas que compiten ahora por la candidatura presidencial en 2020 han prometido que anularán la decisión de Trump sobre dicho programa.