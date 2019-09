Productos farmacéuticos ‘piratas’ inundan comunidades de inmigrantes sin cuidado de salud

Los Ángeles – Los medicamentos piratas se introdujeron de contrabando a través de la frontera y se vendieron a inmigrantes latinos en su mayoría en transacciones en espacios públicos de Los Ángeles: parques, salones de belleza y puestos improvisados fuera de las tiendas de abarrotes, publicó el rotativo LA Times.

Los medicamentos eran baratos y los clientes, principalmente de México y América Central, no necesitaban recetas para comprarlos. Algunos de los productos presentaban marcas y empaques coloridos que los inmigrantes conocían bien en sus países de origen, incluida la ciprofloxacina, un antibiótico potente y Dolo Nervi Doce, traducida como “Pain Nerve 12", una vitamina inyectable del complejo B que se toma para la fatiga.

Muchas eran falsificaciones. Otras, aunque legales al sur de la frontera, no fueron aprobadas para la venta en Estados Unidos. Algunas habían expirado, incluso otras habrían sido legales si los vendieran personas con licencia para hacerlo, pero ninguno de los vendedores tenía licencia de farmacéutico ni cualquier otra credencial médica.

Las autoridades del condado de Los Ángeles confiscaron las drogas el mes pasado en una operación que condujo al arresto de ocho personas. Su transporte incluyó 100 mil píldoras, compuestos y medicamentos inyectables fabricados en el extranjero que, según dijeron, podrían haber causado daños graves o incluso la muerte a los consumidores.

Los inmigrantes, no sólo de países latinos sino de todo el mundo, y también de algunos no inmigrantes, están comprando una amplia gama de medicamentos ilegales en los mercados negros que son comunes no nada más en el sur de California sino también en estados como Arizona, Maryland, Texas, Virginia y Washington, según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otras personas familiarizadas con el comercio.

“Estamos viendo esto en todas las comunidades del país que no tienen acceso a los servicios de atención médica”, dijo Adolph Falcon, vicepresidente ejecutivo de la Alianza Nacional para la Salud Hispana con sede en Washington, D.C., que proporciona información y asuntos relacionados con la salud y asistencia a comunidades latinas en todo el país. “Estos productos se aprovechan de la desesperación de las personas que no pueden permitirse ver a un médico o ir a una farmacia legítima”.

El clima político en Estados Unidos también está empujando a algunos inmigrantes al mercado negro, dicen médicos e investigadores.

“Muchos pacientes tienen miedo de ser deportados si entran a nuestras clínicas, por lo que compran en la calle”, dijo el Dr. Anjali Mahoney, director médico regional para los Servicios de Salud de AltaMed del Condado de Orange, California, una gran cadena de servicios federales, los cuales financian clínicas comunitarias cuyos pacientes son principalmente latinos.

“La gente está pagando por algo que no funciona e incluso podría dañarlos, cuando podrían haber venido fácilmente a una clínica y obtener atención segura con un médico”, dijo Mahoney.

Agregó que cada una de las 23 clínicas de AltaMed en el sur de California ha reportado problemas con los medicamentos fuera de la calle. Una mujer latina fue hospitalizada después de tomar un opiáceo anunciado como medicamento para la presión arterial, dijo.

Estos dudosos productos son diferentes de los medicamentos recetados legítimos importados para uso personal cada año por millones de residentes de EU que cruzan la frontera hacia Canadá y México o usan farmacias en línea con licencia en el extranjero para comprar sus medicamentos a una fracción del precio que pagaría en este país.