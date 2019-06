Planea gobierno deportar a más familias de indocumentados

Washington – El Gobierno aseguró hoy que lanzará una operación para aumentar las deportaciones de familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión, pero no aclaró si esa misión está relacionada con la amenaza del presidente Donald Trump de echar del país a "millones" de inmigrantes sin papeles, publicó el rotativo Hoy Los Ángeles.

"Si estás aquí ilegalmente, tienes que ser expulsado. Y en este caso, eso incluye a familias", dijo el director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Mark Morgan, en una rueda de prensa telefónica.

Morgan, que apenas lleva unas semanas en el cargo, no reveló cuándo tendrá lugar la operación ni sus dimensiones y tampoco aclaró si esa operación es la que citó Trump en su tuit del lunes, cuando aseguró que ICE empezará la próxima semana un proceso para deportar a "millones" de indocumentados.

Pero el jefe de ICE afirmó que su agencia envió cartas en febrero a unas 2 mil familias de indocumentados que habían llegando recientemente al país, fueron sometidas a un juicio exprés, quedaron sujetas a órdenes de deportación y fueron informadas de que tenían que cooperar con las autoridades migratorias para abandonar voluntariamente el país.

El funcionario insinuó que si esas familias no cooperaron en marzo con ICE para irse del país, como se les pidió en las cartas, los agentes podrían tratar ahora de encontrarlas y deportarlas.

También recordó que ICE está trabajando con el Departamento de Justicia para intentar acelerar las deportaciones en diez ciudades: Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).

Según la cadena CNN, Morgan subrayó que los resultados de esa operación conjunta han sido "decepcionantes" porque muchas familias "se niegan a presentarse" en los tribunales de inmigración para sus audiencias de deportación.

Sin embargo, la Universidad de Syracuse (Nueva York), que estudia las audiencias en cortes migratorias, dijo esta semana que el 99 % de las familias de indocumentados con representación legal acudieron a su cita ante el juez desde septiembre de 2018, igual que hicieron el 82 % de los que no tenían abogado.

Morgan confió en que la operación que prepara ICE disuada a más centroamericanos de emprender el viaje hacia el país.

"Va a enviar un mensaje muy fuerte a esas personas que piensan en venir aquí, para que no lo hagan. No solo vamos a aplicar la ley, mantener la integridad del sistema, sino que vamos a enviar un mensaje poderoso a los individuos en los países del Triángulo Norte (de Centroamérica): No vengan, no se arriesguen", destacó.

Es poco habitual que ICE dé detalles de antemano sobre una redada u operación a gran escala, y las declaraciones de Morgan parecían un intento de disipar la confusión generada por el tuit de Trump este lunes.

Pero el director de ICE negó que haya "un cambio" o "un nuevo enfoque" en las prioridades de su agencia, y subrayó que siguen centrados en "aplicar la ley" migratoria del país.