Piden detener redadas en autobuses

Miami – En enero de 2018, se hizo viral un video en el que agentes de la Patrulla Fronteriza subían a un autobús de Greyhound, en Florida, y revisaban e interrogaban a los pasajeros, en busca de inmigrantes sin documentos legales, publicó La Opinión.

El video reveló una realidad que no muchos conocían y llamó la atención de ACLU (American Civil Liberties Union).

Luis Nolasco, organizador de ACLU y parte de la campaña, Los autobuses no son sitios para la Patrulla Fronteriza (Buses Are no Place for Border Patrol), explicó que lo ocurrido en Florida, ocurre también en California y en todos los estados, lindantes con la frontera.

“No sólo en el sur sino también en la frontera norte, con Canadá”, indicó el organizador y contó la historia de un refugiado sirio, con estatus legal en EU, que fue detenido en un autobús, cerca de la frontera con Canadá. La organización de derechos civiles demandó a la Patrulla Fronteriza, en dicha ocasión.

A raíz del video del año pasado, ACLU contactó a la compañía Greyhound, para pedirle que cambiara la práctica de permitir a la Patrulla Fronteriza irrumpir en sus camiones.

“No pueden subir a un camión y revisar a todos sin un documento legal, una orden o ‘warrant’, o una causa probable que lo justifique”, explicó Sylvia Ruiz, de la Campaña de justicia para los inmigrantes, de ACLU.

“Nosotros vimos lo que ocurrió con Motel 6, que luego de que se supo que informaban a los agentes de ICE sobre sus huéspedes, cambiaron su práctica, y pensamos que sería igual con Greyhound”, contó Nolasco.

La organización se reunió con Greyhound, pero luego de varias conversaciones, la compañía recomendó a los activistas que vayan al Congreso, a cambiar las leyes, a nivel federal.

ACLU no se resignó. Esta vez, la organización escribió una carta a FirstGroup plc, el grupo multinacional de transporte, basado en Inglaterra, y dueños de Greyhound, pidiéndole a la empresa que cambie su política de permitir que los agentes suban a los autobuses y revisen a los pasajeros, sin un documento legal que se los permita.

Ruíz y Nolasco notaron que, en su código de ética y responsabilidad corporativa, la multinacional declara estar “comprometidos a reconocer los derechos humanos de manera global” y tener “cero tolerancia hacia cualquier violación de la compañía y sus afiliados”.

“Si es realmente cómo dicen, que respetan los derechos de los pasajeros, no deberían seguir permitiendo a la migra”, señaló Ruíz.

“Greyhound gana mucho dinero transportando inmigrantes y debería proteger a sus pasajeros”, señaló Ruíz. La organizadora destacó que la Cuarta Enmienda de la Constitución defiende el derecho de la población a estar seguros en sus hogares, sin ser sometidos a búsquedas y revisaciones arbitrarias por parte de las autoridades, sin que exista una causa probable.

Nolasco recomendó a los inmigrantes que firmen la petición de poder viajar en los autobuses de Greyhound sin ser revisados o detenidos por la Patrulla Fronteriza.

“También quiero pedirle a la comunidad que se comunique con nosotros, si son detenidos mientras viajan en los camiones, porque muchos migrantes viajan de estado a estado y muchas veces perdemos su contacto. Queremos saber cómo sigue la situación, y si sus derechos son respetados”.

Si estás interesado en firmar el pedido para que la Patrulla Fronteriza deje de subir a los autobuses sin una orden previa, puedes visitar:https://action.aclu.org/petition/buses-are-no-place-border-patrol.

Pasajero, conoce tus derechos

Sylvia Ruíz ofreció una serie de consejos para los migrantes que viajan frecuente en autobuses de Greyhound, sobre cómo actuar, en caso de que suba la Patrulla Fronteriza.

Compartimos los consejos:

- Tienes el derecho de permanecer callado.

- Cuando tengas dudas no respondas a preguntas sobre ciudadanía o estatus migratorio, ni firmes ningún documento sin la asesoría de un abogado.

- Si tienes documentos migratorios válidos, puedes presentarlos, pero nunca presentes documentos falsos.

- Tienes el derecho a negarte a que revisen tus pertenencias, diciendo “Yo no autorizo a que los revisen”.

- Tienes el derecho de grabar a los agentes de inmigración.

- Puedes descargar en tu teléfono, de manera gratuita, la aplicación de ACLU (ACLU’s Mobile Justice) que te permitirá grabar a los agentes y al mismo tiempo enviar una copia a ACLU, para que la revise y la guarde de manera segura.

- Díle a los otros pasajeros que ellos también tienen derechos y que deben ejercerlos.

Para reportar agentes de inmigración en tu autobús, tren o estación, comunícate con ACLU del Sur de California al 909-291-4739, y en New York al (212) 607-3300.