Peparan marcha de NYC a Washington para defender DACA

Nueva York – El próximo 12 de noviembre la Corte Suprema de Justicia escuchará argumentos sobre el futuro de DACA, el programa de protección que el gobierno Obama concedió en 2012 a más de 700 mil jóvenes que llegaron al país sin documentos cuando eran menores, y que la Administración Trump quiso terminar en septiembre de 2017, publicó el Diario NY.

Y como una manera de presionar al Máximo Tribunal y exigir que proteja a los llamados ‘dacamentados’ y no ceda ante las presiones de la Casa Blanca, a partir de este sábado más de 200 jóvenes neoyorquinos beneficiados con el programa, recorrerán a pie 230 millas en 16 días para llegar a tiempo a la capital del país y asistir a la cita con el Tribunal Supremo.

Bajo el lema “Nuestro hogar es aquí”, manifestantes de la Gran Manzana, como el mexicano Ricardo Aca, quien llegó desde Puebla cuando tenía 14 años, tienen claro que sin importar el cansancio físico que implica la larga travesía, van a hacer resonar sus voces para exigir justicia.

“Vamos a caminar hasta Washington para gritar fuerte que este es nuestro hogar y pedirle a la Corte que no acabe con DACA, porque aquí es donde están nuestras familias, aquí es donde hemos crecido, aquí es donde trabajamos y este es nuestro país”, aseguró el joven de 28 años, quien gracias a los beneficios de DACA pudo ir a la universidad a estudiar Asuntos internacionales, y hoy trabaja como organizador comunitario.

“Queremos pedirle a la corte que esté del lado correcto de la historia y que mantenga este programa, que no solamente es bueno para nosotros sino también para nuestras comunidades”, agregó el joven, quien se mostró confiado en que los jueces sabrán escuchar el clamor de los ‘dacamentados’. “Tenemos la fe de que vamos a ganar esta vez, así como hemos ganado otras batallas, y vamos a seguir luchando hasta que eventualmente tengamos algo permanente, no solamente para nosotros sino para nuestros padres y para los 11 millones de indocumentados”, agregó el mexicano.

No quieren volver a las sombras

Y mientras elaboraba algunos de los carteles que llevarán en la marcha en la sede de Make the Road en Brooklyn, Martin Batalla Vidal, demandante principal en el caso Batalla Vidal v. McAleenan que será escuchado por la Corte Suprema, aseguró que los ‘dacamentados’ están listos para seguir dando la batalla, pues no permitirán volver a las sombras.

“Como dije en la primera demanda que hicimos, DACA me dio el poder de decir que soy gay y que soy indocumentado, porque me hizo sentirme libre. Antes de DACA tenía miedo, pero esto me ha dado el liderazgo para ser la voz de una comunidad y aunque sabemos que esta marcha tan larga va a ser un sacrificio, lo hacemos con gusto para decir que estamos aquí y no nos vamos a ir”, dijo el mexicano, originario de Morelos, quien llegó hace 27 años a Nueva York, cuanto era apenas un niño de 8.

El joven, quien será uno de los oradores en el evento en Batery Park, advirtió que aunque guarde mucho amor por México, su país es Estados Unidos.

“Nosotros sabemos la historia de Estados Unidos, hablamos el idioma, somos parte de esta sociedad, y aunque ahora estamos defendiendo DACA, lo que queremos es una solución definitiva que no perjudique a nuestros padres ni a nuestras comunidades, que no haya separación de familias y acaben o no acaben DACA, sabemos que la lucha sigue”, agregó Batalla, quien todavía está tratando de conseguir el permiso en su trabajo en un centro asistencial para poder marchar los 16 días. “Ahora más que nunca, estamos alzando nuestras voces para gritar fuerte en Washington que los inmigrantes estamos para quedarnos porque nuestro hogar es aquí”.

¿Puede Trump acabar con DACA?

La Administración Trump defiende su proceder de pretender poner fin a DACA argumentando que el presidente Barack Obama hizo uso inconstitucional de su poder, pero en medio de la defensa que han hecho los ‘dacamentados’, varios tribunales locales y estatales han fallado a favor de los jóvenes. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión final sobre si el presidente Trump tiene el poder o no para acabar con DACA antes de la primavera del 2020.

A sus 30 años, la costarricense Carolina Fung Feng, quien también llegó siendo niña a la Gran Manzana, aseguró estar lista para caminar hacia la capital del país, aunque sabe que ese recorrido no solamente le implicará un enorme esfuerzo físico sino también dejar de ganar dinero en su trabajo.

“Cuando me enteré de la marcha inmediatamente pedí tiempo libre en el trabajo para que me dieran permiso para poder unirme. Me enteré que no me van a pagar por todos los días que pedí, pero es un sacrificio que debo hacer para ayudarme a mí y a mi comunidad”, comentó la joven, quien trabaja en una biblioteca pública de la ciudad.

“Necesitamos que el país entero nos escuche y que entiendan que somos parte de Estados Unidos y que si nuestros padres tomaron la decisión de emigrar hacia aquí fue buscando oportunidades para tener una vida mejor, y ese principio es la libertad que todos los seres humanos tenemos y no pueden señalarnos de criminales solo por buscar mejores opciones de vida”, agregó la costarricense, quien dijo que para prepararse para la caminata, está tratando de caminar más calles cada día y subir escaleras.

'Nuestro hogar es aquí'

Yatziri Tovar, miembro de la organización Make the Road NY, explicó que la marcha que saldrá desde Nueva York forma parte de una campaña nacional llamada “nuestro hogar es aquí”, que llevará a miles de manifestantes de varias ciudades del país hasta Washington y comentó que en la logística del recorrido contarán con el apoyo de varias organizaciones.

“Básicamente la herramienta que usarán los jóvenes son sus pies y su energía, porque solo habrá una van acompañándolos que llevará sus bolsas de dormir, comida y las cosas que se necesitan. Pero a lo largo del camino, ellos estarán parando en centros comunitarios e iglesias donde van a poder dormir y bañarse’, dijo la joven, quien también fue beneficiaria de DACA.

La organizadora comunitaria mencionó que los jóvenes neoyorquinos llegarán a Washington el 10 de noviembre, tendrán un día de descanso y estarán listos para sumarse a la marcha nacional el 12 de noviembre, y de paso invitó a aquellos que no pueden sumarse físicamente a la marcha a que también sean parte de la campaña.

“La gente puede seguirnos en las redes sociales de Make the Road NY, o seguir el hashtag #Homeishere y visitar la página homeishere.org y si no pueden marchar, pueden donar para ayudar a los jóvenes que están marchando y amplificar más nuestro mensaje”, comentó la mexicana, al tiempo que hizo un llamado a los políticos que apoyan la causa de los ‘dacamentados’ para que alcen sus voces.

“A veces tratan de usar nuestras historias como les convenga mejor, pero nuestras historias y familias no están en la mesa para un juego político. Queremos que los líderes que nos apoyan no den dinero para agencias como ICE para aterrorizar a nuestras familias, que levanten sus voces para protegernos, porque lo único que estamos haciendo es exigir nuestros derechos para tener una vida sin miedo”, agregó la activista.

También luchan por el TPS

Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización CASA, uno de los grupos que promueve la marcha, destacó que la campaña no solamente es a favor de los ‘dacamentados’ sino también a nombre de los más de 300 mil inmigrantes que se han visto afectados por la cancelación del TPS (Estatus de Protección Temporal).

“Decenas de miles de inmigrantes en nuestra región tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS) y su cancelación tendría graves consecuencias para nuestros miembros y para nuestra economía regional”, dijo el activista. “La política exterior de Estados Unidos ha contribuido a que muchas de las condiciones desestabilizadoras obliguen a los titulares de TPS a huir de sus países y se lo debemos a ‘TPSianos’, que han construido vidas y contribuido al éxito de nuestras comunidades, para eliminar la amenaza de deportación”.

Juan Gastelum, del Centro Nacional de Leyes Migratorias, elogió la valentía de los jóvenes que estarán en el recorrido a pie, no solo por su coraje sino también por la manera como defienden su derecho de permanecer en el país donde crecieron.

“Me da mucho aliento ver la energía que ellos tienen, no solo con esta marcha y la audiencia del 12 de noviembre, sino con toda su lucha, pues ver cómo los jóvenes se han puesto al frente, es inspirador y sé que a largo plazo va a tener mucho impacto para que sigamos abogando por nosotros mismos y para que aprecien nuestras contribuciones”, dijo el comunicador. “En todos los movimientos siempre es la juventud la que se pone al frente, son ellos los que nos dan esperanza, pero no por eso quienes tenemos más anos nos podemos quedar sentados y esperar a que el cambio llegue solo”.

Datos del evento:

La concentración para iniciar la caminata hacia Washington tendrá lugar este sábado 26 de octubre a las 12 del mediodía en Battery Park, en Manhattan.

200 jóvenes caminarán desde Nueva York hacia Washington, donde se unirán a manifestantes de otros estados

230 millas recorrerán los’dacamentados’ desde la Gran Manzana.

16 días durará la caminata.

12 de noviembre es la cita en la Corte Suprema de Justicia.

5 de septiembre de 2017 fue la fecha en que Trump quiso poner fin al programa.

Quiénes marcharán desde Nueva York

Destinatarios de DACA.

Destinatarios de TPS.

Miembros del Consorcio Nacional Coreano Americano de Servicios y Educación (NAKASEC).

Miembros de Make the Road New York, CASA, Movimiento de Reforma de Inmigración Justa (FIRM), Coalición por los Derechos de los Inmigrantes Humanos (CHIRLA), Coalición de Inmigración de Nueva York y Federación Asiática Americana , Minkwon Center for Community Change, Adhikaar.

Defensores de la justicia de inmigrantes..

DACA en cifras: