Pagan $2.1 millones para liberar a 200 inmigrantes detenidos por ICE

Austin – Varios inmigrantes detenidos por ICE pronto podrán reunirse con sus familiares gracias al trabajo de activistas y la ayuda de la comunidad, publicó La Opinión.

La organización proinmigrantes The Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), con sede en Texas, anunció este miércoles que usó 2.1 millones de dólares recaudados por medio de donaciones para pagar las fianzas de al menos 200 inmigrantes.

El esfuerzo beneficia a personas detenidas en 20 estados.

“Nunca antes había pasado algo así”, dijo a CNN Blake Vera , director interino de RAICES.

Unos 25 mil donantes contribuyeron al RAICES Bond Fund, como se llama el fondo creado para el pago de estas fianzas.

Más de 47 mil personas se encuentran detenidas en centros de ICE en todo el país. El valor de las fianzas varía entre mil y 25 mil dólares. Tanto ICE como jueces federales deciden si se pueden liberar detenidos bajo fianza.

Las fianzas comenzaron a pagarse el miércoles a primera hora. Varias organizaciones reportaron la liberación de inmigrantes. Por ejemplo, Boston Immigration Justice Accompaniment Network anunció la liberación de 14 personas.