Nueva York – Un padre de familia se aventó a un tren de la Línea 4 del Metro en El Bronx con su hija de 5 años de edad, quien sobrevivió.





El hecho, investigado como suicidio-homicidio ocurrió alrededor de las 8 a.m. en la estación de Kingsbridge Road, reportó The New York Post.

El hombre de 45 años, cuya identidad no fue revelada, saltó frente a un tren con su hija en brazos ante la mirada horrorizada de otros pasajeros.

Los servicios de emergencia declararon al hombre muerto en la escena, mientras que su hija fue trasladada de urgencia al Centro Médico Jacobi con heridas graves, pero que no afectan su vida.

Además dos pasajeros resultaron heridos, indicó el diario, al ayudar a la menor cuando tren se detuvo. Ellos fueron trasladados al Hospital St. Barnabas.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no ha dado más detalles de los hechos, pero el Subat reportó que las autoridades terminaron las indagatorias.

“La Policía de Nueva York ha concluido una investigación después de que alguien golpeó a un tren en Kingsbridge Rd, y estamos restaurando la energía del tercer carril en la Línea 4 en El Bronx. Esperamos reanudar pronto el servicio de la Línea 4”, reportó.