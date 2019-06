Organización promete comida para niños hambrientos, pero repartió pastillas para la menopausia

Los Ángeles – Hay tres cosas que los donantes razonablemente deberían esperar cuando donan dinero a una organización benéfica para niños hambrientos:

Que la organización es honesta y al alza.

Que el dinero donado será utilizado para buenas obras.

Y que los niños hambrientos serán alimentados.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó una demanda contra una organización sin fines de lucro de Windsor llamada Aid for Starving Children que presuntamente no estuvo a la altura de su nombre, publicó el rotativo LA Times.

La denuncia alega que el grupo engañó a los donantes con descripciones exageradas de sus actividades e inflando las contribuciones de las compañías farmacéuticas.

También alega que la mayor parte de las donaciones en efectivo se utilizaron con fines administrativos, y sólo una pequeña parte se destinó a niños hambrientos.

"La mayoría de la gente en este planeta querría ayudar a los niños hambrientos", dijo Becerra. "Pero cuando tienes una organización que no lo hace debes notificar al público".

Dijo que las demandas de este tipo están destinadas a "separar a los verdaderos colaboradores de los que recurren al engaño".

Monte Wilson, presidente de la junta directiva de Aid for Starving Children y acusado en el requerimiento, no devolvió las llamadas para hacer comentarios. Un abogado del grupo llamó a los esfuerzos para cambiar la forma en que se valoran las donaciones farmacéuticas como "mal orientadas".

La demanda se presenta como un proyecto de la ley - AB 1181 – que se abre camino a través de la Legislatura del estado. Requeriría una mayor transparencia para las instituciones financieras de caridad, incluida la estipulación de que las donaciones no monetarias (piense en productos farmacéuticos) se valorarán de acuerdo con el coste en los mercados en el extranjero donde se utilizarán, en lugar de los precios inflados en EU.

Según la denuncia, Aid for Starving Children informó que recaudó alrededor de 105 millones de dólares desde mayo de 2011 hasta abril de 2018.

La organización dice que se centra en "programas de alimentación, construcción de sistemas de agua potable, asistencia a hogares de niños con SIDA, huérfanos y víctimas de abuso, así como en el suministro de medicamentos a hospitales y clínicas en regiones desfavorecidas de todo el mundo".

"Creemos que cada vida tiene un valor infinito para Dios y que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de afirmar ese valor a través de nuestras acciones", dice el grupo en su sitio web.

Sin embargo, la demanda alega que de los 105 millones de dólares recaudados a lo largo de siete años, 97.4 millones correspondieron a medicamentos donados por compañías farmacéuticas, muchos de ellos para afecciones que normalmente no están asociadas con niños hambrientos, como la menopausia.

Y la cifra de 97.4 millones de dólares es sospechosa, dice el requerimiento, porque Aid for Starving Children valoró las contribuciones basadas en los precios de lista de Estados Unidos, que normalmente son los más altos del mundo, en lugar de los precios significativamente más bajos en los países donde se usaron los medicamentos.

La denuncia no hace una conjetura sobre cuánto pudo haber falseado la organización. Solamente dice que las cifras reportadas por Aid for Starving Children en sus formularios de impuestos fueron "mucho más altas" que el valor de los fármacos en los países receptores.

La demanda también alega que de los 7.4 millones de dólares en donaciones en efectivo recibidas por la organización de 2011 a 2018, aproximadamente 6.2 millones se destinaron a "gastos generales, salarios, contratos de consultoría y gastos de recaudación de fondos".

Esto deja menos de 1.3 millones de dólares, o 1.3 centavos por dólar donado, disponibles para el objetivo declarado por el grupo de ayudar a los niños hambrientos y sus familias, dice la denuncia.

Alega que la organización le pagó a una compañía con fines de lucro, Charity Services International, para obtener los medicamentos recetados, localizar organizaciones internacionales para recibirlos y enviar los medicamentos en nombre de la organización.

Paul Murphy, un abogado de Aid for Starving Children, me dijo antes de presentarse la demanda de Becerra que no hay nada engañoso acerca de que la organización confíe tanto en las donaciones farmacéuticas.

"No puedes basarte simplemente en lo de las medicinas en todo esto", dijo. "Eso es una de las cosas que hacen principalmente: llevar fármacos a personas de todo el mundo".

Aid for Starving Children se constituyó en 1981 como la American/African Education Foundation, según la demanda. Recibió el estatus de exención de impuestos del IRS un año después.

La organización cambió su nombre por la de American/African Self-Help Foundation en 1989, dice la denuncia. Cambió su nombre nuevamente en 1999 a African American Self-Help Foundation, y se convirtió en Aid for Starving Children en 2011.

En 2012, de acuerdo con el requerimiento, el IRS se comunicó con el grupo acerca de "ciertas deficiencias" en sus prácticas de registro y presentación de informes, incluida la forma en que se utilizaban los bienes donados.

La denuncia dice que no hay evidencia de que la Aid for Starving Children siguiera los cambios recomendados por la agencia tributaria.

También cita una serie de transacciones reveladoras para una entidad supuestamente dedicada a ayudar a niños hambrientos. Estos incluyen una donación de aproximadamente 9 millones de dólares en medicamentos recetados típicamente a mujeres postmenopáusicas.

Otros fármacos vinculados a Aid for Starving Children incluyeron medicinas generalmente asociados con demencia, colesterol alto, diálisis renal y úlceras.

Murphy, el abogado del grupo, dijo que "si estás ayudando a los padres de un niño, estás ayudando al niño".

El fiscal general Becerra respondió que esto "es irrisorio".

"Se llama Aid for Starving Children, no se llama 'ayuda para padres de niños hambrientos'", dijo. "Esto es muy engañoso".

Una galería de fotos en el sitio web de Aid for Starving Children está poblada casi exclusivamente por niños, dando la impresión de que ellos, y no sus padres, son el foco de las actividades caritativas de la organización.

La demanda cita los correos enviados a posibles donantes que afirman que "el 96.3 por ciento de todas las donaciones se destinaron a programas de salvamento".

Señala que las fotos presentadas en los materiales del grupo "son las de niños hambrientos", en lugar de "los grandes envíos de fármacos que conforman la mayoría de las actividades reales del programa de Aid for Starving Children".

A menudo, según la denuncia, la organización humanitaria "no conocía la identidad de los fabricantes de productos farmacéuticos, ni su origen".

Más bien, dice que las compañías farmacéuticas donarían medicamentos a otras organizaciones benéficas con la condición de que las medicinas no se usaran en el país. Esas organizaciones benéficas, a su vez, entregarían el donativo de los fármacos a Aid for Starving Children.

"A pesar de explotar las imágenes y los porcentajes de eficiencia contenidos en sus materiales de solicitud, Aid for Starving Children no puede demostrar que se hayan utilizado donaciones de caridad para alimentar a niños y familias hambrientas", dice la demanda.

La denuncia sirve como un importante recordatorio para que los donantes investiguen antes de confiar dinero a una organización sin fines de lucro. Los buenos lugares para comenzar son los sitios de clasificación de organismos de caridad como Charity Navigator y CharityWatch.

Si está haciendo una contribución significativa, profundice en el informe anual de la organización, que generalmente se encuentra en su sitio web. Busque cuánto dinero recibe el grupo en comparación con los "regalos en especie", que pueden ser aportaciones corporativas de bienes.

Busque especialmente cuánto efectivo se gasta para fines administrativos. La mayoría de las organizaciones benéficas de buena reputación gastan al menos el 75 por ciento de su capital en programas, en lugar de gastos generales y recaudación de fondos.

El informe anual más reciente de Aid for Starving Children, por ejemplo, dice que la organización recibió y gastó 14.5 millones de dólares en un período de 12 meses, con el 93.7 por ciento de las donaciones "asignadas a programas de salvamento".

"La ayuda para niños hambrientos les ofrece a los pequeños de todo el mundo un nuevo comienzo a través de programas que brindan comidas nutritivas, agua potable, educación, hogares amorosos, atención médica y más", dice el informe.

De acuerdo con la demanda del estado, la mayoría de las contribuciones eran de hecho fármacos sobrevalorados, con poca o ninguna relación con la misión principal del grupo.

Desconfíe de cualquier organización que sea relativamente nueva, que le pida que transfiera dinero o que le siga molestando por más dinero. Realice una búsqueda en GuideStar, que tiene una base de datos de millones de organizaciones registradas sin fines de lucro.

Finalmente, no permita que las historias negativas sobre organizaciones benéficas lo detengan de hacer el bien.

Hay mucha necesidad en el mundo. Incluso una modesta contribución de tiempo o dinero puede hacer una diferencia en las vidas de otras personas.