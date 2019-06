Nueva York, primera ciudad del país con fondos públicos para abortos

Nueva York – Nueva York hizo historia ayer al convertirse en la primera ciudad del país en destinar fondos de su presupuesto a la atención del aborto.

La ciudad otorgará 250 mil dólares del presupuesto del año fiscal 2020 al Fondo de Acceso al Aborto de Nueva York (NYAAF), una organización que proporciona recursos y asistencia financiera a las personas que no pueden pagar un aborto y que viven o viajan a este estado, informó The New York Times.

Scott Stringer, contralor de NYC, destacó en un comunicado publicado el viernes en Twitter que aunque el aborto es legal en la ciudad, el acceso no siempre ha sido equitativo.

“Estoy orgulloso de que este año el presupuesto proporcionará una victoria progresiva e histórica para los neoyorquinos, y para nuestro país. Es el camino correcto para que la ciudad de Nueva York lidere a la nación “, escribió Stringer.

La medida se produce cuando varios estados trabajan para aprobar leyes que restringirían el acceso al aborto o lo harían ilegal en casi todos los casos.

También ayer, el tribunal federal de Apelaciones del Distrito de Columbia dictaminó que el gobierno de Trump no puede impedir que las inmigrantes menores de edad y las detenidas por las autoridades tengan acceso a abortos.