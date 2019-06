Nueva York – Un hombre que se encontraba en un túnel del subterráneo fue golpeado fatalmente por un tren de la línea 2 ayer en el Upper West Side, reveló el Diario NY.

El hombre, que según la Policía parecía tener unos 50 años, no cayó a los rieles, sino ya estaba en las vías cuando fue atropellado alrededor de las 10:30 a.m. del viernes en un tren en dirección norte entre las estaciones 86st y 96th St, según New York Post.

La víctima, aparentemente sin hogar, fue declarada muerta en el lugar.

Cerca de allí, la noche el martes, otro hombre murió al caer a los rieles en la estación 72st de las líneas B y C.

Ambos casos provocaron retrasos en el servicio.