Mochilas antibalas, una opción para el regreso a clases

Nueva York – Lápices, bolígrafos, colores y mochilas… ¿antibalas?

Para algunos padres, así lucirá la lista de útiles escolares para este regreso a clases en Estados Unidos.

Tras un fin de semana de tiroteos en El Paso, Ohio y Luisiana, sin contar los más de 200 que van en tan sólo en este año, algunas empresas emprendieron la idea de crear mochilas antibalas para proteger a miles de jóvenes y niños que regresan a la escuela.

A medida que los tiroteos masivos se convierten en un hecho trágico de la vida en los Estados Unidos, en escuelas, tiendas, cines y lugares de culto, no solo las familias de las víctimas invierten en equipo de protección.

"Es increíblemente deprimente", dijo al diario The New York Times, Igor Volsky, director de Guns Down America, un grupo de defensa de control de armas. «El mercado está tratando de resolver un problema que nuestros políticos se han negado a resolver».

La demanda de mochilas antibalas aumentó después del tiroteo en una escuela secundaria en Parkland, Florida, en febrero de 2018, cuando Nicolas Cruz mató a 17 personas con un rifle de asalto.

Empresas como ArmorMe, una compañía de defensa personal dirigida por un ex comando israelí, Gabi Siboni, comenzó a vender una mochila a prueba de balas que puede desplegarse en una cubierta más grande.

"La mochila está diseñada en primer lugar para ser una mochila muy elegante y bonita", dijo Siboni. "Y tiene paneles que lo protegen contra las balas. Aumentará tus posibilidades de supervivencia", explicó al periódico estadunidense.

Por otro lado, mochilas ProShield Scout de Guard Dog Security se almacenan para la temporada de regreso a clases en las tiendas de Estados Unidos y en su sitio web.

Otra compañía, Bullet Blocker, ha estado vendiendo mochilas a prueba de balas y artículos de seguridad de protección personal durante más de una década.

"Nuestras ventas de mochilas e insertos han aumentado aproximadamente un 200 por ciento en los últimos años", dijo a CNBC el fundador de Bullet Blocker, Joe Curran. “Durante la temporada de regreso a clases, vendemos muchos de nuestros productos a padres, maestros y estudiantes universitarios”.

Las empresas señalan que las mochilas se prueban con los estándares del Instituto Nacional de Justicia y tienen un nivel IIIA, que significa que la balística de la mochila puede detener una pistola de 9 milímetros y un .44 Magnum con penetración cero.

Sin embargo, las compañías alertan que estas mochilas no están diseñadas para resistir impactos de bala de los rifles de asalto, como el AK-47 y el AR-15, utilizados principalmente por los tiradores en los ataques.

En internet y en tiendas las mochilas van desde los 99 hasta los 400 dólares.