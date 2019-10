Miami, la cuarta mejor ciudad del país para conducir: estudio

Miami – Si usted es de los que conducen a diario por las calles de Miami y maldice lo mal que lo hacen los demás, no se sorprenda al saber que una firma aseguradora certifica que la ciudad es una de las mejores del país para manejar un vehículo, publicó el Diario Las Américas.

Y es que, a pesar de los múltiples estudios anteriores que colocaron a Miami entre las peores, QuoteWizard insiste que la Ciudad del Sol reporta la cuarta mejor calificación, solo superada por Detroit, Louisville y Chicago.

Según el informe, QuoteWizard tuvo en cuenta los datos acumulados en las 75 municipalidades más pobladas del país, para determinar los índices de peligrosidad, en base a cantidad de accidentes, multa por exceso de velocidad, detenciones por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas y sanciones por violaciones de tráfico, incluso el uso de teléfono celular según el caso.

Y para ilustrar el supuesto estudio, la firma aseguradora señala “en una ciudad con el segundo porcentaje más alto de automóviles de lujo, nadie se pasa del límite permitido de velocidad”.

No obstante, un informe del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles señala que Miami-Dade report más 19 mil accidentes en 2018.

De hecho, QuoteWizard reconoce que el coste de seguro en Miami-Dade es más alto que la media anual a pagar en el estado de Florida y el país: mil 358 dólares para hombres y mil 462 dólares para mujeres, cuando el promedio en Florida es mil 185 dólares y en el país solamente 889 dólares.