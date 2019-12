Matrimonio de 3

Washington – Cada vez es más común que los seres humanos rompan los moldes tradicionales en cuanto a relaciones de pareja se refiere para expresar de distintas maneras sus sentimientos hacia los otros, publicó el Diario NY.

Una de éstas manifestaciones es el poliamor, o mantener una relación con varias personas al mismo tiempo basada en sentimientos y en un intercambio consensuado.

Poliamor no es lo mismo que la poligamia, pues en este último caso tiene que existir un énfasis en el matrimonio muchas veces no consentido, aspecto que no siempre aplica en los casos de poliamorosos.

Esta semana, trascendió la historia de una mujer poliamorosa de 20 años que vive con tres de sus cuatro novios y dará a luz a una hija procreada con uno de ellos en febrero próximo.

Aunque a muchos su historia les parece extraordinaria, el estilo de vida que favorece Tory Ojeda parece que está dejando de ser una excepción.

En octubre, medios británicos y estadounidenses reseñaron el caso de una pareja de esposos que se enamoró de la misma mujer en Washington y decidieron vivir todos juntos.

Mary y Leo Barillas, de 34 y 32 años respectivamente se conocieron a la edad de 13; cuatro años después, sin haber cumplido la mayoría de edad, decidieron llegar al altar.

En el 2010, establecieron su residencia en Washington, donde ambos nacieron.

Sin embargo, la vida tradicional de la pareja comenzó a cambiar hace tres años cuando abrieron un gimnasio de CrossFit, y conocieron a Kimberlee Slagle, de 29.

Slagle tiene dos hijos de una relación previa, mientras que los Barillas también tienen dos vástagos.

Pero eso no impidió que el trío se enamorara.

“Debo decir que estoy enamorado. ¡No puedo esperar para pasar el resto de mi vida con estas mujeres atractivas!”, dijo el hombre en entrevista con The Sun hace dos meses.

“Me considero afortunado por haber encontrado a dos hermosas mujeres que hacen toda mi vida”, agregó el doble esposo.“Estas mujeres son madres trabajadoras, increíbles y siempre se esfuerzan por ser mejores en todo. Están allí para recogerme cuando las cosas se ponen difíciles”.

Leo argumentó que no hay mucha diferencia entre su relación y una entre dos.

“Honestamente, no es muy diferente de la relación tradicional entre fos personas. Nosotros tenemos una relación especial con cada una de nuestras parejas que amamos y con las que compartimos y tenemos una triple pareja”, abundó el entrevistado, quien es miembro de la Marina.

A su juicio, la clave está en mantener la honestidad y la apertura.

El hombre reconoció que hay dudas, pero sobre todo, curiosidad con la relación poliamorosa que llevan.

“Hemos tenido a algunas personas completamente conmocionadas y con un montón de preguntas. La curiosidad es normal y completamente esperada”, planteó.

El trío comparte sus rutinas familiares por Instagram en las que incluyen a todos sus hijos.