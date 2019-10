Más de 400 músicos amenazan a Amazon con boicot por contratos con ICE

Los Ángeles – Comenzaron unos 170, pero hasta ahora más de 400 músicos han firmado una carta abierta declarando que planean boicotear los festivales asociados con Amazon, debido a los contratos de la compañía con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), publicó La Opinión.

La campaña “No Music for ICE” (“No música para ICE”) se lanzó el 23 de octubre y ha sido respaldada por Speedy Ortiz, Deerhoof, Priests, Downtown Boys, Jeff Rosenstock, Hurray For the Riff Raff, entre muchos otros.

“Los artistas abajo firmantes estamos indignados de que Amazon continúe proporcionando la columna vertebral técnica para los abusos de los derechos humanos de ICE”, escribieron los artistas, en una carta publicada en NoMusicForICE.com, la cual ha sido promovida ampliamente en redes sociales, como Twitter.

“¡La música no será cómplice!”, se escribió en uno de los tuits donde se invita a más artistas a sumarse al movimiento que fue lanzado en la página web fightforthefuture.org.

La carta pide un boicot a Amazon para que la compañía rescinda los contratos existentes con fuerzas militares, policiales y gubernamentales (ICE, CBP, ORR) que –dicen los firmantes– cometen abusos contra los derechos humanos.

Además piden dejar de proporcionar “servicios y herramientas en la nube a organizaciones (como Palantir) que impulsan la máquina de deportación” del gobierno del presidente Donald Trump.

También exigen terminar con proyectos que fomenten la discriminación, como el producto de reconocimiento facial de Amazon, así como reechazar futuros compromisos con esas fuerzas policiacas y de aplicación de leyes.

“No permitiremos que Amazon explote nuestra creatividad para promocionar su marca, mientras permite ataques contra inmigrantes, comunidades de color, trabajadores y economías locales”, dice parte de la carta. “Hacemos un llamado a todos los artistas que creen en los derechos básicos y la dignidad humana para que se unan a nosotros”.

La campaña continúa en Twitter, donde hay mensajes a favor de distintas comunidades, como la hispana.

“Me preocupo por mi gente, la comunidad latina, los soladores, los jóvenes creativos, y la importancia de tener seguridad digital”, dice uno de los mensajes, donde se promueve la etiqueta #NoMusicForICE.

La campaña se lanzó en respuesta al próximo evento de Amazon Web Services en Las Vegas llamado Intersect Fest, que tendrá lugar del 6 al 7 de diciembre en el Strip con actuaciones programadas de Foo Fighters, Brandi Carlile, Beck, Anderson .Paak, H.E.R., entre otros.

La empresa no ha emitido una postura oficial.