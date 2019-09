Maestro corta el cabello a niña para castigarla

Somersworth – Jillian Miglionico, una madre de New Hampshire, quiere que se actúe contra el personal de la escuela de su hija, ya que, supuestamente, un maestro amenazó a su hija y luego cortó el cabello de la niña, reveló el Diario NY.

Según afirma la madre, el suceso es intolerable y se ha decidido a reportarlo y hacerlo público porque lo que le pasó a su hija nunca debería pasarle a ningún niño.

Miglionico cuenta que el maestro agarró el cabello de su hija y cortó un pedazo de tres pulgadas. Además, ni siquiera fue la niña la que se lo contó. Estaba tan asustada y avergonzada que fue el propio director de la escuela quien la llamó para explicarle lo sucedido.

“El maestro le exigió que dejara de jugar con su cabello. Ella no lo hizo y él la amenazó, diciéndole que si no lo dejaba de hacer le cortaría el cabello. La niña le respondió que no podía hacer eso. Pero el maestro lo hizo, cuenta en la denuncia Miglionico.

Después de la denuncia se llevó a cabo una investigación interna, por lo que durante tres días el maestro no dio clase, pero ahora está de vuelta en el plantel.

El superintendente dijo que su oficina está investigando y se está tomando la situación muy en serio, pero dijo que en este momento no puede hacer más comentarios, ya que esto involucraba a un menor.