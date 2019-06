Llamas cerca de Six Flags provocan desalojo y cierre de parque

Santa Clarita – Un incendio de 50 acres en Santa Clarita condujo a una evacuación, luego a una orden de concentrarse en un lugar, para los visitantes a la Montaña Mágica de Six Flags el domingo por la tarde, lo que causó confusión y nerviosismo en algunos visitantes del parque, publicó Excélsior California.

Las secciones Magic Park y Hurricane Harbor del parque se cerraron a las 4 p.m., aproximadamente cinco horas antes, para mantener a los visitantes alejados de donde los bomberos del condado de Los Angeles continuaban limpiando el incendio.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles dijo que alrededor de las 9:20 p.m. el fuego estaba contenido en un 50 por ciento, y los bomberos trabajaban durante toda la noche para aumentar la contención.

Se dijo que nueve personas fueron trasladadas a un hospital después de haber estado expuestas al humo.

El incendio, conocido como el Fire Sky por las autoridades, se desató alrededor del mediodía en una zona de arbustos cerca de The Old Road y Skyview Lane, aproximadamente a media milla de la entrada del parque temático. La información sobre las causas del incendio no estuvo disponible de inmediato.

Para las 12:30 p.m., en medio de condiciones de humo en el parque, los bomberos del condado ordenaron a los visitantes que evacuaran, según Sue Carpenter, una portavoz de Six Flags. A los visitantes de Magic Mountain y del parque acuático Hurricane Harbor se les dijo que tenían que irse.

El fuego causó que enormes columnas de humo se dispararan en el cielo mientras cientos de personas formaban fila para regresar a sus autos. En una hora, el fuego había avanzado cerca del estacionamiento, enviando una torre de llamas.

Los oficiales de bomberos del condado cerraron las carreteras que conducen hacia y desde la entrada del parque, y pidieron a los visitantes que se refugien en el lugar, dijo Carpenter en una declaración escrita.

La rampa de salida de Magic Mountain Parkway desde la autopista 5 también se cerró durante el incidente, según la Patrulla de Caminos de California.