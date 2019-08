Le dieron 2 años para vender 218 autos, y su tiempo se acaba

Northfield Township – Las autoridades de un pueblo en Michigan notaron en el 2017 que la colección de vehículos de Ron Dauzet, un entusiasta de autos, excedía el máximo número de autos permitidos por la ley. Él tenía poco más de 218 autos estacionados en su propiedad, informó Jalopnik hace dos años.

El gobierno local de ese estado entonces le dió un ultimatum: “tienes 2 años para deshacerte de esos vehículos o nosotros los tomamos”.

A días de cumplirse esa fecha límite el próximo sábado 17 de agosto, Dauzet lucha contra el reloj para reubicar o vender los restantes vehículos que le quedan: casi 40, pues él ha vendido 180 en los pasados 254 meses.

“Ahora quieren que me deshaga de 50 autos en tres semanas, es imposible. Nadie puede hacer eso a menos que hagas lo que yo hice”, dijo el retirado coleccionista de 76 años a Jalopnik, agregando que recibió una carta del gobierno local recordando que tenía “hasta el 17 de agosto para sacar todo del patio”.

La colección de Dauzet incluye todo tipo de autos, desde modelo antiguos de Mercedes-Benz hasta MG, Jeeps y Porsches.

Pero la presión de las autoridades lo ha obligado a llevar a cabo actividades que le han roto el corazón, como tener que “desechar” algunos modelos que todavía pudiera ser reparados.

Además, el entusiasta ha tenido que vender modelos como un BMW 750i de 1989 y un Mercedes SD en precios que ni siquiera raspan su valor original.

“Tengo 3 mil dólares, 4 mil dólares de autos que estoy desechando por 300 dólares. Nadie es estúpido. Pero eso es lo que el municipio] hace que hagas”, apunta Dauzet.“El más barato que deseché ayer fue un auto de mil 500 dólares. Todo lo demás costaba 3 mil o más. Es asqueroso, no quiero pensar en eso. Tiro la toalla. Solo voy a dejarlos ir. No me importa, ya no me importa”.

La sección 36-702 del reglamento del municipio de Northfield Township explica que “los vehículos o remolques automotrices operativos o inoperantes de cualquier tipo o tipo que no tengan licencia no deberán estacionarse ni almacenarse en ningún distrito de conservación recreativa, agrícola, residencial, de oficina o RTM que no sea en edificios completamente cerrados.