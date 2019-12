Le dan más de 3 años de cárcel por defraudar al IRS con $2.1 millones

Riverside – Por defraudar a la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS), Dennis L. Reed II, del condado de Riverside, ha sido condenado a 41 meses en prisión, según reportó este lunes la oficina del Procurador Nicola T. Hanna, publicó La Opinión.

Al menos entre 2014 y 2019, Reed se dedicó a preparar 384 declaraciones de impuestos falsas, por lo que fue detenido y declarado culpable en septiembre pasado.

Reed, de 31 años de edad, ayudó a cientos de clientes a obtener jugosas devoluciones del IRS, equivalentes a más de 2.1 millones de dólares, incluyendo declaraciones de impuestos por negocios que en realidad eran falsos o “negocios fantasma”. En otras ocasiones, inventaba que sus clientes tenían dependientes, o que tenían derecho a créditos por pagar gastos educativos de sus hijos.

Reed también llenaba formas que no correspondían a negocios como salones de belleza o barberías, incluso si sus clientes no habían obtenido ingresos durante un año, por lo que en realidad no necesitaban llenar dichas formas.

Reed admitió que le cobraba a sus clientes entre 350 y mil 350 dólares para preparar sus impuestos, aunque después les pedía que firmaran ellos mismos, para protegerse ante las autoridades.