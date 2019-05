Implementan programa de seguridad en escuelas de LA

Los Ángeles – Por medio de una atractiva canción y un libro para colorear Johanna Alavés, de 10 años, dijo que está aprendiendo importantes reglas de seguridad que le pueden salvar la vida a ella y a sus compañeros en la escuela o a su familia en su hogar, publicó La Opinión.

“Es un programa de seguridad, porque hay mucha violencia en el mundo, como desastres naturales, terremotos, tiroteos y los niños no saben qué hacer y se alarman”, dijo Alavés, estudiante de la primaria Holmes Avenue en la ciudad de Vernon.





Johanna Alavés junto a la mascota Rocket“El año pasado hicimos otro baile acerca de los terremotos con el tema de ‘agáchese, cúbrase y espere’ en caso de un terremoto y cuando todo se está cayendo. Aprendimos que esas son las reglas de seguridad”, contó Alavés, asegurando que nunca ha experimentado alguna emergencia pero se siente más confiada ahora que conoce las reglas de seguridad.

La niña se refiere a la iniciativa Rocket Rules y el Sentido de la Seguridad (SOS) el cual es un programa que enseña a los niños cinco pasos importantes hacia la seguridad, que son estar preparado, mantener la calma, seguir el plan, quedarse en una zona de seguridad y pedir ayuda.

Los niños de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) estarán recibiendo copias de los libros interactivos y se compartirá un entretenido video donde el jugador de los Dodgers Justin Turner repasa las reglas de seguridad con el perro Rocket.

Turner compara como el plan de seguridad es similar a un juego de béisbol donde mantenerse calmados y enfocados son pasos vitales para ganar.

El director de la primaria Holmes, Rene Báez, dijo que entre las cosas más importantes de seguridad es aprender donde están sus salidas de emergencia y donde acudir en caso que se sientan bajo peligro.

“Los maestros ya recibimos un entrenamiento y ahora nos toca enseñar a los estudiantes”, explicó el director. “Los niños más pequeños entienden y esto los hace sentirse seguros”.

La iniciativa de Rocket Rules fue anunciada públicamente el lunes en la primaria Holmes con la presencia del jefe de policía de Los Ángeles (LAPD) Michael Moore, Turner, funcionarios de la USC y otras entidades.

“La seguridad pública es una responsabilidad compartida. Este programa les da a los más jóvenes un sentido de seguridad y mientras rezamos que nunca tengan que utilizarlo, si lo hacemos para que estén preparados”, dijo Moore durante la presentación.

El programa, dirigido principalmente a los niños de 3 a 9 años, es una asociación entre el LAPD, el Instituto de Políticas Públicas y Comunidades Seguras del Colegio Sol Price de la USC y la fundación The Hero in You.

Bajo las reglas del perro Rocket se espera poder salvar vidas al capacitar, educar e inspirar a los niños y las familias a hacerse cargo de su preparación para emergencias.

El programa básico Rocket Rules estará siendo impartido en docenas de escuelas de la ciudad así como en departamentos de bomberos, bibliotecas públicas, museos para niños y organizaciones comunitarias en todo el país, que proporcionan información precisa para audiencias jóvenes.

Para conocer más acerca del programa visite el sitio rocketrules.org.

Estudiantes y elementos de LAPD en la escuela Holmes Avenue en Los Ángeles