Hombre domina a un caimán en una piscina

Parkland – Un “cazador” de caimanes de Florida se dio el gusto de dominar a un reptil de ocho pies en una piscina de Florida.

Paul Bedard, de Gator Boys Alligator Rescue, publicó imágenes en Instagram en las que aparece en traje de baño mientras sostiene en su brazos al caimán.

El hombre fue el encargado de atender una emergencia en Parkland. El caimán atravesó la malla protectora de una vivienda y entró a la piscina. Bedard dijo a WFLA que llevaba meses esperado por un caimán de gran tamaño.

El hombre dijo que atrapar este tipo de reptiles en una piscina es divertido ya que el agua es clara y no tienen donde esconderse. La estrategia es “jugar” por un rato hasta que el animal se cansa. Esto además evita que el animal se lastime con el concreto una vez es retirado del agua.

“Este caimán estaba tranquilo, no me dio ninguna dificultad”, dijo Bedard en su cuenta de Instagram. “No me puso a girar, no quería nada de mí. Fui de frente, amarré su boca y listo”.