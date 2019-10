Oakland – Un video que muestra cómo guardias de seguridad atacan violentamente a un hispano vendedor de hot-dogs afuera del Oakland Arena en California ha desatado las alarmas en la comunidad hispana del área, donde muchos dicen sentirse amenazados, publicó La Opinión.

En las imágenes, grabadas después del festival de música Rolling Loud el sábado por la noche, se puede escuchar a un guardia diciéndole al vendedor que se vaya. Este parece que comienza a irse, pero el guardia lo ataca a golpes, y le siguen al menos dos personas, algunas con chalecos luminiscentes de empleados de seguridad.

La mujer que filmó el video le dijo a NBC Bay Area que no está segura de por qué el guardia se puso tan violento teniendo en cuenta que el vendedor se iba y no era agresivo. Agregó que lo primero que notó fue que un guardia de seguridad tomó la bandeja del carrito del vendedor y se la arrojó. No vio lo que sucedió antes de eso.

Había un policía en la escena del incidente.

NBC Bay Area contactó a la compañía que contrató a los guardias, pero esta no respondió a las solicitudes de comentarios.

El festival de hip hop Rolling Loud agrupó a unas 40,000 personas en las afueras del estacionamiento del Oakland Arena.

El Departamento de Policía de Oakland dijo el lunes que no tenía información sobre el incidente y que examinaría las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Otros vendedores hispanos se quejaron de inacción de las autoridades y de falta de seguridad.

“La inseguridad aquí está empeorando y la policía no está allí”, dijo el vendedor Tere Cruz. “Pero cuando lo hacen (vienen), a veces es un poco tarde”.

Como los vendedores manejan dinero en efectivo, son más vulnerables al robo.

Durante años, los vendedores ambulantes de comida en California fueron ilegales pero tolerados, aunque en ocasiones muchos debían pagar multas. Al cabo de una década de esfuerzos por legalizar la actividad comercial, una ley lo hizo a partir del 1 de enero de este año. Sin embargo, los vendedores ahora están sometidos no solo a las regulaciones estatales sino también a otras de ciudades y condados, que pueden imponerles más restricciones.

A pesar de la legalización, la situación no ha mejorado para muchos de estos trabajadores.

En febrero, la policía de Los Ángeles emitió una advertencia a los vendedores ambulantes de alimentos, a causa de un aumento en los asaltos en el área de Boyle Heights. Los agentes distribuyeron volantes escritos en español e inglés para informar a los vendedores que se cuiden porque algunos de sus colegas han sido blanco de ataques armados.

En marzo de 2018, una pandilla atacó a un grupo de vendedores en Expo Park, causándole serias heridas a dos de ellos, en particular a Pedro Reyes, quien sufrió fracturas faciales. El motivo del ataque fue el robo.