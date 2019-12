Golpeó a un policía de Miami Beach y ahora puede ganar el juicio

Miami – El arresto de un springbreaker en Miami Beach ha atraído la atención de la comunidad. Su abogado ha decidido demandar a la policía de la ciudad después de visualizar el video de la cámara del oficial, donde se ve golpeando a su cliente. Según el Departamento de Policía de Miami Beach, esas acciones estaban justificadas, dio a conocer La Opinión.

Los hechos tuvieron lugar el 19 de marzo, en plena semana del Spring Break, cuando miles de estudiantes universitarios acuden al sur de la Florida para disfrutar de una semana de fiesta y alcohol.

La policía dio a conocer que Edward Palad, de 20 años, fue detenido tras darle un golpe en la espalda a un sargento del cuerpo.

“¡Coloca las manos detrás de la espalda!”, se escucha en el video, que ha sido difundido esta mañana, mientras el agente golpea al sospechoso, ya en el piso.

“¡Ay! ¿Qué estás haciendo?”, decía Palad al tiempo que el policía le decía que dejara de resistirse.

El juicio comienza este lunes y Palad confía en que la justicia le dé la razón. Su letrado recordó que su cliente tiene un historial impecable y que fue intimidado por el cuerpo de seguridad de Miami Beach.

Sobre el hecho de si el joven le dio una bofetada o no, Grieco lo tiene claro: “Sé lo que me dice mi cliente, que es que él no hizo nada”.