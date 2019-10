Ganó la lotería y ahora ayudará a los desamparados

Greenville – Jessie Ellzy, de Greenville, dijo que siempre soñó con ayudar a alguien, y ahora puede hacerlo después de ganar un premio de lotería de 250 mil dólares.

“Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba dinero, lo pagaría”, dijo Ellzy. “Hay tantas personas que están peor que yo. Me aseguraré de que las personas sin hogar donde vivo tengan lo que necesitan para el invierno. Ha sido un sueño para mí hacer esto, y ahora puedo”, le dijo a los funcionarios de la Lotería de Carolina del Norte.

La buena suerte de Ellzy comenzó el sábado cuando se detuvo en Pic Kwik de Nic en la US 401 South en Laurinburg y compró un boleto de raspadito '$250,000 Win It All'. Cuando rascó el boleto, no podía creer lo que vio.

“Lo miré y pensé: ‘Eso son muchos ceros'”, dijo Ellzy. “Empecé a saltar de un lado a otro y a abrazar a mi hija”.

Ellzy reclamó su premio el lunes en la sede de la lotería en Raleigh. Después de las retenciones de impuestos estatales y federales requeridas, ella se llevó a casa 176 mil 876 dólares. Además de ayudar a las personas sin hogar, Ellzy planea usar el dinero de su premio para pagar las facturas.