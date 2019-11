Finaliza huelga de maestros en Chicago

Chicago – Después de 11 días de clases canceladas, el sindicato de maestros Chicago Teachers Union (CTU) terminó la huelga y los estudiantes regresaron a clases este viernes; después que CTU y la Ciudad llegaron a un acuerdo de recuperación de días, informó la alcaldesa Lori Lightfoot. Se recuperarán cinco días de los 11.

Delegados del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) han votado a favor de un acuerdo tentativo de contrato.

El jueves fue el undécimo día de la huelga.

El presidente del sindicato, Jesse Sharkey, sostuvo que Lightfoot buscaba castigar al sindicato, al privarlos de reponer los días perdidos. Sin estos, el sindicato no recibirá el pago correspondiente a los días perdidos por la huelga.

“Sentimos que logramos cosas importantes en los últimos días” durante la huelga, dijo Shakey.

“Ahora nos sentimos castigados porque tuvimos la osadía de estar en contra de la alcaldesa. …Su última carta era castigarnos por lo que hicimos”.

Sin embargo, Lightfoot afirmó que Sharkey a la vicepresidente del sindicato, Stacy Davis Gates, nunca pusieron sobre la mesa el tema de la indemnización por los días perdidos durante la reunión de 3 horas y media sostenida el pasado martes. Más bien, Sharkey le aseguró a Lightfoot, con un “gran gesto”, que los temas tocados durante la reunión son los puntos finales por negociar.

“El CTU me a pedido de manera reiterativa que les de lo que prometí durante la campaña, y eso es precisamente lo que hicimos con este contrato. Y ahora lo que le digo a la cúpula del CTU es que les den a nuestros niños, nuestros padres, nuestros contribuyentes lo que prometieron”, declaró Lightfoot.

“A estas alturas, no vamos a incluir más temas…en algún punto, la negociación tiene que terminar”.

A pesar del tropiezo en etapas avanzadas de la negociación, dirigentes del sindicato dijeron que estaban generalmente satisfechos con lo que se acordó, mientras que la alcaldesa lo llamó el contrato más generoso de la historia de las escuelas públicas de Chicago.

Lo dirigentes sindicales también declararon que el acuerdo no es perfecto, pero que muchas de sus exigencias fueron incluidas, como un tope al tamaño de las clases y la inclusión de una enfermera y una trabajadora social en cada escuela.

Uno de las grandes victorias para la ciudad fue un contrato de cinco años. El sindicato pedía un contrato de tres años y el pago del tiempo de planeación, pero no lo consiguieron.

Sin embargo, Sharkey dijo que la alcaldesa “hizo lo correcto” y mantuvo sus promesas de campaña.

Aparte de resolver el tema de la reposición de los días perdidos durante la huelga, líderes del sindicato indicaron que el acuerdo tentativo debe ser ratificado por sus miembros, y admiten que el apoyo por parte de la Cámara de Delegados -que votaron a favor del acuerdo tentativo por un resultado de 364 a 242, según una persona con conocimiento del resultado- no fue abrumador.

La reposición de los días escolares perdidos por la huelga -que va en 10- surgió como un punto decisivo en la tarde del miércoles.

Davis Gates publicó en Twitter que el sindicato “podría haber alcanzado un monumental acuerdo y quiero convocar a nuestra (Cámara de Delegados) para suspender la huelga”.

Esto sonó prometedor, pero ella continuó con este trino: “Sin embargo, nuestra alcaldesa nos informó que no repondrá el tiempo escolar a causa de la huelga”.

Davis Gates añadió: “¿Por qué la alcaldesa se está desquitando por culpa de la huelga, con los estudiantes de #CPS al reducir el tiempo instructivo?”

Lightfoot declaró que los días perdidos no se repondrán, pero que los distritos podrían estar obligados a añadir días de escuela de acuerdo a la ley estatal que indica un mínimo de 180 días de escuela. La ley no requiere que todos lo 10 días se repongan.

Lightfoot has rechazado la idea categóricamente, diciendo: “Yo he sido muy clara desde un principio: No vamos a extender el año escolar. Típicamente, yo no digo cosas en público que no siento”.

Ambos bandos han acusado al otro de apoya una pérdida de tiempo instructivo. Lightfoot dijo que no apoyaría el pago del tiempo de planeación por su efecto en el tiempo en el salón de clases.