Fallecen 5 por brote de legionelosis

Nueva York – Cinco personas murieron a causa de legionelosis, una forma de neumonía provocada por bacterias. La fuente de la enfermedad estaría en un condado de Nueva Jersey, según funcionarios de salud del estado, informó Telemundo.

Hasta el jueves, el Departamento de Salud de Nueva Jersey dijo que había confirmado 22 casos de legionarios en el condado de Union, ya sea en residentes o visitantes. Los pacientes se enfermaron entre el 8 de marzo y el 13 de mayo. Según la agencia, cinco de los 22 pacientes murieron.

El estado dice que sus funcionarios de salud investigan la situación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los funcionarios de salud no identificaron la ciudad en el condado de Union donde los casos han sido más graves, pero el estado registra de 250 a 350 casos de legionelosis al año.

La enfermedad se contrae al inhalar gotas de agua contaminada con la bacteria Legionella. Las gotas pueden provenir de torres de enfriamiento, fuentes decorativas, sistemas de aire acondicionado y sistemas de plomería.

Aunque la bacteria Legionella se puede encontrar en diferentes sistemas de agua, los pacientes no se pueden enfermar por beber el agua, además de que la enfermedad no es contagiosa. Las unidades de aire acondicionado del hogar utilizan un tipo diferente de agua y no son una fuente de riesgo, informaron los funcionarios de salud.

Los síntomas pueden demorar hasta dos semanas en desarrollarse e incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, tos y diarrea.

Los pacientes más vulnerables son los niños, ancianos y aquellas personas con sistemas inmunológicos debilitados. La mayoría de los casos se pueden tratar con antibióticos.

Los funcionarios de salud de Nueva Jersey dijeron que están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas y ambientales para identificar posibles fuentes de contagio.

"Esta es una investigación continua. El riesgo para cualquier residente o visitante reciente del Condado de Union es muy pequeño", dijo en un comunicado el doctor Shereef Elnahal, comisionado de salud de Nueva Jersey. "Debido a la gran cantidad de precauciones, el Departamento recomienda que las personas que viven en el condado de Union que presenten síntomas respiratorios similares a la neumonía, como fiebre, escalofríos, tos, falta de aliento, dolores musculares y dolor de cabeza, visiten a su proveedor de atención médica de inmediato”.