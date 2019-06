Explota refinería en Filadelfia

Filadelfia— Decenas de bomberos prosiguen sus labores para sofocar un incendio seguido de una gran explosión que se registró esta madrugada en la refinería de Philadelphia Energy Solutions (PES), unos 225 kilómetros al noreste de Washington.

El Cuerpo de Bomberos de Filadelfia indicó que ya se suspendió la recomendación para que los vecinos del área permanecieran con puertas cerradas, una medida que se había tomado en los primeros momentos "por precaución debido a la nube de humo".

"Philadelpia Energy Solutions informa que estalló un depósito de butano y seguía ardiendo", añadió el Cuerpo de Bomberos, que aseguró que en el área no se ha detectado la presencia de humos tóxicos.

Además, no hay reportes de personas muertas o heridas después del incidente.

La explosión, que se produjo hacia 4:00 horas locales, levantó llamas y una columna de humo espectaculares captadas por peatones y conductores de vehículos, mientras que varios testigos dijeron haber escuchado más de una explosión.

El subdirector del Cuerpo de Bomberos, Craig Murphy, dijo a los medios locales que el incendio se extendió rápidamente y requirió la presencia de tres unidades de bomberos, y que aunque el fuego se había contenido, tres horas después aún no estaba bajo control.

Murphy añadió que en la operación participan 120 bomberos de Filadelfia con 51 vehículos y otros equipos.

El funcionario añadió que un trabajador de la planta se había quejado de dolores en el pecho después de que empezase el incendio, pero no requirió hospitalización, y no había información de otros lesionados.

Los bomberos y el personal de la refinería controlaron las llamas en un área cercana al tanque que estalló y seguían enfriando con agua las tuberías y equipos aledaños.

Según la empresa PES, esta planta es la décima refinería más grande de Estados Unidos y el mayor complejo de refinación de hidrocarburos de la costa este de Estados Unidos.

Philadelphia Energy Solutions tiene más de mil empleados y refina un promedio de 335 mil barriles de petróleo de crudo cada día. Uno de los productos derivados es el gas butano, junto con gasolinas, combustible para calefacción y propano.