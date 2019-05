Exigen aprobar ley que otorga licencias sin importar estatus migratorio

Albany – “No se vayan de Albany sin pasar la #DriversLicensesNOW”. Ese es el eslogan de una campaña que inició este martes una coalición integrada por más de 500 activistas y funcionarios electos, con el fin de presionar a la Legislatura estatal a que apruebe, antes de terminar el periodo de sesiones legislativas el 19 de junio, el proyecto de ley que permitiría a todos los neoyorquinos aplicar por una licencia de conducir sin importar su estatus migratorio, publicó el Diario NY.

Y es que el tiempo se está acabando y la cuenta regresiva comenzó para que los legisladores abandonen la capital del estado y vuelvan a sus distritos para las vacaciones de verano. A pesar del impulso significativo que se ha ido acumulando para la aprobación de la legislación conocida como ‘Green Light NY’, incluido el presidente de la Asamblea Carl Heastie quien, según los activistas, se comprometió a llevar la propuesta a votación, todavía los líderes del Senado se han negado a respaldar cien por ciento el proyecto de ley, y el gobernador Andrew Cuomo tampoco ha presionado por una votación.

“Este proyecto de ley hará que nuestras comunidades sean más seguras, nuestra economía sea más fuerte y es justo lo que hay que hacer”, tuiteó el presidente de la Asamblea.

“Ya es hora de darle privilegios de manejo a los residentes no ciudadanos de nuestro estado. Esta legislación hará que nuestros caminos sean más seguros para todos los neoyorquinos. Además, las licencias de conducir para todos generarán ingresos significativos para nuestro estado y reducirán los costos de seguro para todos los conductores”, dijo el asambleísta Marcos Crespo, copatrocinador del proyecto de ley de Green Light NY.

Entre tanto, los activistas como Silvia García, residente de Long Island y miembro de Make the Road New York, aseguraron que esta ley le cambiará la vida a muchos inmigrantes. “Las licencias de conducir son una necesidad para familias como la mía. En Long Island y en todo el estado hay áreas donde conducir se convierte en la única opción porque no podemos confiar en el transporte público para ir al trabajo o llevar a nuestros hijos a las citas con su médico. Esta legislación es clave para aumentar la seguridad pública de nuestro estado, impulsar nuestra economía y proteger a nuestra comunidad. Los inmigrantes neoyorquinos han esperado demasiado, necesitamos que la legislatura estatal tome medidas ahora”.

“Es simple: nuestros líderes del Senado estatal deben mostrar liderazgo político al aprobar la legislación de licencias de conducir que beneficiará a todos los neoyorquinos. Con solo unas pocas semanas de sesiones, estamos compitiendo contra el reloj para asegurarnos de que todos los residentes de Nueva York elegibles estén debidamente autorizados, registrados y asegurados, lo que hace que nuestras carreteras sean más seguras y nuestras economías locales sean más fuertes”, dijo Steven Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, agregando la siguiente advertencia: “El tiempo se está agotando para todos los neoyorquinos”.