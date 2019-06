Estudiante recauda fondos en Chicago para becar a inmigrantes

Chicago – Aunque Gabriela Castillo, siempre ha estado consciente de su estatus como indocumentada, no sabía cuánto le afectaría en la vida hasta que iba en tercer año de la secundaria y se dio cuenta de que tal vez no podría ir a la universidad por falta de dinero, contó. Pero en vez de lamentarse decidió organizar una carrera 5k Walk/Run para recaudar fondos y contribuir al bolsillo de otros estudiantes de Kelly High School que viven su misma situación, publicó el Chicago Tribune.

“Me di cuenta que no podía solicitar ayuda financiera para la universidad como los demás estudiantes que no son indocumentados”, dijo Castillo, de 17 años. “Realmente comencé a pensar que no podría continuar con mis estudios superiores”.

Fueron sus maestros de Kelly High School, 4136 S California Ave., quienes la animaron a no darse por vencida, contó y entonces decidió aprovechar su situación para empoderarse a sí misma y a sus compañeros.

“Ya no creo que mi estatus me defina a mi ni a mi futuro porque estoy viendo que puedo hacer cosas que nadie espera de mí”, agregó. Su meta es recolectar por lo menos 2 mil dólares para becar a dos estudiantes que vayan a asistir a la universidad o colegio comunitario.

“Aunque mil dólares para cada estudiante es poco, yo sé lo difícil que es (no tener recursos), y (el aporte económico) aliviara un poco”, dijo Castillo.

La carrera o caminata de 3.1 millas, que lleva por nombre Kelly Dash-Chasing Our Dreams —Persiguiendo nuestros sueños— comenzó como un proyecto en una de sus clases, se llevará a cabo el sábado 8 de junio en Mckinley Park, 2210 W. Pershing Rd., de 9 a 11 am. El costo por participar es de 10 dólares por estudiante y 20 por adulto.

Castillo logró organizar la carrera con la ayuda de la maestra de historia Anna Lane. Ambas comparten la pasión por el deporte de correr, y también la pasión de abogar por los estudiantes indocumentados. Ms. Lane, quien lleva 18 años en Kelly High School, se ha dedicado a guiar a estudiantes como Castillo a buscar y encontrar los recursos necesarios para lograr su educación superior.

Lane puso en contacto a Castillo con el concejal George Cárdenas (D-12), quien después de escuchar la historia, se comprometió a donar el permiso para la carrera en el parque y también a donar agua y algunos alimentos para los participantes, explicó la estudiante. Castillo también ha recibido el apoyo de estudiantes, maestros y comunidad. Varios restaurantes se han comprometido a donar algún dinero o a promover la carrera contó Castillo.

Hasta el momento hay entre 60 y 70 participantes inscritos, dijo.

“No pienso parar aquí”, asegura Castillo, quien se comprometió a seguir en busca de donaciones para poder aumentar el monto de la beca.

Los candidatos para la beca son parte del Dreamers Club de la secundaria, un club de estudiantes indocumentados de la escuela Kelly y del cual Castillo es miembro. Los ganadores serán elegidos por el Kelly Committee, un comité de maestros y personal de la escuela.

Castillo vive con su familia en el vecindario de Gage Park. Fue traída por sus padres de la Ciudad de México a los tres años de edad, contó. Su sueño es asistir a la universidad Northwestern o la Universidad de Illinois en Champaign para estudiar psicología y convertirse en terapista.

“Sé que cuando tienes a alguien que te guíe e influya positivamente, puedes florecer en todo tu potencial”, dijo.

Para quienes no puedan participar en la carrera a beneficio de los estudiantes indocumentados y estén interesados en aportar, el grupo también está recibiendo donaciones a través de la plataforma GoFundMe: www.gofundme.com/kelly-dashchasing-our-dreams, hasta el momento han recaudado poco más de 400 dólares.