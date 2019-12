Estafadores ganan hasta $15 mil con fotos de cachorros adorables

Nueva York – Los estafadores se están aprovechando de la debilidad que muchas personas tienen por los cachorritos bonitos, ya que los están utilizando para sacarles dinero a montones, publicó La Opinión.

Hasta el momento, se han registrado 29 víctimas tan solo en Nueva York a quienes, en total, les sacaron 15 mil dólares. Es decir, que cada víctima perdió unos 520 dólares en promedio, aunque hubo una persona a la que la llegaron a estafar con 2 mil 395 dólares.

Así operan

Los maleantes publican en diferentes sitios web anuncios en donde dicen que crían perros y que los están ofreciendo a la venta. En el anuncio, ponen fotos de lindos perritos para convencer más a las víctimas.

Cuando las personas contactan a los maleantes, estos últimos les piden que envíen el dinero para comprar la mascota, pero, como seguro te imaginarás, a los compradores nunca les envían el animalito.

“En la emoción de comprar una mascota como sorpresa navideña, es fácil no seguir el paso de investigar al vendedor, pero es realmente vital hacer esa investigación, así su sorpresa no se convertirá en una terrible decepción”, dijo Claire Rosenzweig, presidenta de Better Business Bureau (BBB), una organización que se encarga de recomendar empresas confiables.

Cabe mencionar, que la BBB ha recibido a nivel nacional más de 16,500 quejas de estas estafas relacionadas con cachorritos.

Sé precavido

Recuerda que nunca debes enviar dinero a personas o empresas que no conoces, porque una vez que el dinero se ha enviado, es muy difícil recuperarlo. Además, es recomendable siempre pagar con una tarjeta de crédito, ya que así es más fácil reclamar si sufres algún fraude.

Por eso, si algún vendedor te pide pagar con una tarjeta de regalo, por ejemplo, es muy probable que te quieran estafar.